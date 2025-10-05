Οι αγώνες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ αποτελούν παιχνίδια που η πίεση, αγωνιστική και ψυχολογική, αυξάνεται. Οι ποδοσφαιριστές καλούνται να αποδείξουν την αξία τους, ενώ οι νεαροί παίκτες πρέπει να διαχειριστούν τόσο την ένταση, όσο και την προσδοκία του κοινού στο πρόσωπό τους. Αν καταφέρουν να ξεχωρίσουν, θα αγαπηθούν από τους φιλάθλους και θα συγκεντρώσουν τα βλέμματα πάνω τους. Άλλωστε, αυτές οι αναμετρήσεις είναι που μετατρέπουν τα παιδιά σε… άντρες!

Το είδαμε να συμβαίνει έντονα τα τελευταία δύο χρόνια. Νεαροί παίκτες των δύο ομάδων, κάνουν εμφανή την παρουσία τους σε τέτοια παιχνίδια και διακρίνονται με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους. Πλέον οι παίκτες των ακαδημιών, έχουν την ευκαιρία να σταθούν στο πλάι των πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών του εκάστοτε συλλόγου, ενώ εκμεταλλεύονατι την ευκαιρία που τους δίνει ο προπονητής τους και παρουσιάζονται έτοιμοι να ξεχωρίσουν.

Γιάννης Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γεννήθηκε στις 05 Μαρτίου του 2003 στον Βόλο. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ενώ το 2022 παραχωρήθηκε δανεικός για πέντε μήνες στο Βέλγιο και την Έουπεν. Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, το πραγματοποίησε στις 17 Ιανουαρίου του 2021, στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία επί του ΟΦΗ (3-0).

Σε ηλικία 19 ετών, 10 μηνών και 17 ημερών θα σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα του «Δικέφαλου του Βορρά» στο πρωτάθλημα, στη νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού (3-0). Εναντίον του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί 11 φορές, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δημιουργώντας άλλα δύο.

Τη σεζόν 2023-24 στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων, έδωσε την ασίστ στον Οζντόεφ για το τέταρτο τέρμα του ΠΑΟΚ, στη νίκη με σκορ 4-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Την ίδια αγωνιστική περίοδο, για τα play – offs της Stoiximan Super League, θα πασάρει στον Ζίβκοβιτς και εκείνος θα διαμορφώσει το τελικό 2-0 στην «Τούμπα». Τέλος, στην αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης για τα play – offs της σεζόν 2024-25, ο Κωνσταντέλιας θα ανοίξει το σκορ στο 5ο λεπτό, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να επικρατεί με σκορ 2-1.

Έτσι ο 22χρονος, έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον σύλλογο να κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει το καλοκαίρι του 2025, όταν η Στουτγκάρδη εξέφρασε πρακτικά το ενδιαφέρον της. Ο Κωνσταντέλιας εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του και έδειξε την αξία του, τόσο στον κόσμο του ΠΑΟΚ, όσο και σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Χαράλαμπος Κωστούλας

Και το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο έχει τις δικές του περιπτώσεις. Μία εξ αυτών είναι ο Χαράλαμπος Κωστούλας. Γιός του Θανάση Κωστούλα, που αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στον Ολυμπιακό, ο νεαρός επιθετικός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Youth League από την Κ19 των «Πειραιωτών» (2023-24).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διέκρινε τον ταλαντούχο φορ και του έδωσε την ευκαιρία του στην πρώτη ομάδα, τη σεζόν 2024-25. Ο Κωστούλας δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία αυτή, αποδεικνύονται πως μπορεί να ανταπεξέλθει και στην πρώτη ομάδα, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Στην παρθενική του σεζόν σκόραρε επτά γκολ και «μοίρασε» δύο ασίστ, σε 35 εμφανίσεις. Στις 10 Νοεμβρίου του 2024 και τον αγώνα της «Τούμπας», εναντίον του ΠΑΟΚ, ο 17χρονος τότε επιθετικός θα πετύχει το πρώτο του γκολ με την πρώτη ομάδα των «ερυθρόλευκων». Είχε αυτό το θράσος της νιότης, που τον οδήγησε στο τέρμα αυτό, με τον ίδιο να πανηγυρίζει μπροστά στους οπαδούς του «δικεφάλου», σαν να ήταν βετεράνος της ομάδας και είχε δώσει αμέτρητους αγώνες σε αυτήν την «καυτή» έδρα.

Σκόραρε και στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του Βάσκου τεχνικού (2-1). Όλοι μιλούσαν για το ταλέντο του, με τη φήμη του να «ακούγεται» μέχρι και την Premier League. Έτσι, ο Κωστούλας «εξαργύρωσε» τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, με τη μεταγραφή του στην Μπράιτον. Ο αγγλικός σύλλογος ξόδεψε 35 εκατομμύρια ευρώ (με τα μπόνους ανεβαίνει στα 40 εκατ.) για να κάνει δικό του τον 18χρονο Έλληνα, με τον ίδιο να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στην ιστορία, αφήνοντας δεύτερο τον Κώστα Μανωλά (36 εκατ. ευρώ).

Μπορεί ο Κωστούλας να μην βρίσκεται πλέον στους νταμπλούχους Ελλάδος, όμως υπάρχουν άλλοι νεαροί παίκτες, που περιμένουν τη στιγμή τους. Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Σταύρος Πνευμονίδης και ο Αργύρης Λιατσικούρας είναι κάποιοι από αυτούς, με τον Μουζακίτη να έχει αποδείξει πως μπορεί να ξεχωρίσει υπό την πίεση τέτοιων αγώνων, σαν διαμάντι. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, με τους Ανέστη Μύθου και Δημήτρη Χατσίδη να είναι έτοιμοι να γίνουν ο… νέος Κωνσταντέλιας.

Μένει να φανεί, αν οι δύο προπονητές θα δώσουν χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους παίκτες, στη σημερινή αναμέτρηση (05/10, 20:30). Ο αγώνας ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα στους πιτσιρικάδες να «λάμψουν», μετατρέποντάς τους από παιδιά σε… άντρες!