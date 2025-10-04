Το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) στη Νέα Μεσημβρία ήταν αφιερωμένο στην τακτική προετοιμασία του αγώνα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και το τεχνικό του επιτελείο να εστιάζουν στις λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις στατικές φάσεις, επιθετικές και αμυντικές, καθώς και στη σωστή τοποθέτηση και αντίδραση της ομάδας στις μεταβάσεις.

Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία, συνεχίζοντας το ατομικό του πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ εκτός μάχης τέθηκε ο Φεντόρ Τσάλοφ, που υπέστη κάκωση στο ισχίο και δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, δείχνοντας ετοιμότητα και αποφασισμένοι να δώσουν το 100% μπροστά στο κοινό της Τούμπας. Ο Λουτσέσκου έχει πλέον στη διάθεσή του τη συντριπτική πλειονότητα του ρόστερ και καλείται να επιλέξει την ιδανική ενδεκάδα για μια αναμέτρηση που μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στη φετινή πορεία του Δικεφάλου.

Η ψυχολογία στην ομάδα μπορεί να μην είναι ανεβασμένη μετά από πέντε ματς χωρίς νίκη, ωστόσο το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο και το μήνυμα από τα αποδυτήρια είναι σαφές: ο ΠΑΟΚ πάει για τη νίκη, με στόχο να δώσει απαντήσεις και να ξαναβάλει φωτιά στο πρωτάθλημα.