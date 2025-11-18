Ούτε το…πρωινό τους δεν θα προλάβουν να πάρουν τα παιδιά του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι.

Στις 9 το πρωί (ώρα Ελλάδας) και 12 τοπική (στο Καζακστάν) θα κάνει σέντρα στις 9 Δεκεμβρίου το Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός! Πρόκειται για ματς των ομάδων των Νέων για την 5η αγωνιστική της League Phase του θεσμού του UEFA Youth League, το οποίο άλλαξε γήπεδο διεξαγωγής, όπως φυσικά έγινε και για την πρώτη ομάδα.

Τα αποτελέσματα των «μικρών» του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στο Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2