Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (26/11, 22:00) στο κατάμεστο «Γ.Καραϊσκάκης» τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια σπουδαία αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει το ματς και αυτός θα είναι ο Άγγλος, Μάικλ Όλιβερ.

Βοηθοί του την Τετάρτη θα είναι οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, τέταρτος ο Άντριου Μάντλεϊ, ενώ στο VAR θα είναι οι Άντριου Ντάλας και Πίτερ Μπανκς.

Τα παιχνίδια που σφύριξε ο Όλιβερ φέτος και ο… Ολυμπιακός

Φέτος έχει διευθύνει τρία ματς της League Phase, Άγιαξ-Ίντερ 0-2, Μπαρτσελόνα-Παρί 1-2 και Γαλατάσαραϊ-Μπόντο Γκλιμτ 3-1.

Να σημειωθεί πως στην Premier League έχει «σφυρίξει» φέτος δέκα ματς, ανάμεσά τους το Λίβερπουλ-Μαν. Γιουνάιτεντ 1-2 και το χθεσινό Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1.

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, ο 40χρονος Άγγλος ρέφερι βρέθηκε μία φορά στο δρόμο των «ερυθρόλευκων», στην ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας στον επαναληπτικό για τους «16» του Europa League στις 16/3/2017.

Επίσης «σφύριξε» τρεις φορές τη Ρεάλ με απολογισμό δύο νίκες (η μία με 2-0 στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Άιντραχτ το 2022) και μία ήττα.