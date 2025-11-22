Τα γκολ των Ελ Κααμπί και Ταρέμι «υπέγραψαν» τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρομήτου με 3-0.

Οι Πειραιώτες είχαν και πάλι ως πρωταγωνιστές τους δύο φορ τους. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ στο 37’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση. Από εκεί και πέρα, τη σκυτάλη πήρε ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος μπήκε στο ματς και έκανε τη διαφορά.

Στο 81’ ο Ιρανός επιθετικός ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0, ενώ στο 90’ «σφράγισε» τη νίκη του Ολυμπιακού διαμορφώνοντας το τελικό 3-0, συνεχίζοντας την εξαιρετική του παράδοση στο σκοράρισμα με τα ερυθρόλευκα.