Ασταμάτητη συνεχίζει η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, η οποία πρόσθεσε ακόμη μία εμφατική νίκη στο ενεργητικό της, επικρατώντας με 7-0 του Εθνικού στο Β’ Δημοτικό γήπεδο Ταύρου «Χ. Παυλίδης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκες» παραμένουν απόλυτες στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας κάνει το «τέσσερα στα τέσσερα».

O αγώνας

Οι Πειραιώτισσες κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο 45λεπτο. Το 4-0 του ημιχρόνου ήταν η φυσική εξέλιξη της απόλυτης υπεροχής τους, ενώ υπενθυμίζεται πως και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια είχαν φτάσει σε εντυπωσιακές διψήφιες νίκες (10-0).

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3’, όταν η Πελεκούδα με δυνατή κεφαλιά έκανε το 0-1. Λίγο αργότερα, στο 13’, η Βενιαμίν διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού και με δύο ακόμη προσωπικά γκολ στο 31’ και στο 35’, υπέγραψε το χατ-τρικ της και διαμόρφωσε το 0-4 του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν με την ίδια σοβαρότητα. Στο 63’, η Λόγου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-5 με όμορφη προσπάθεια, ενώ η Τζανή έκανε το 0-6 στο 75’. Ένα λεπτό αργότερα (76’), η Πελεκούδα πρόσθεσε το δεύτερο προσωπικό της γκολ, σφραγίζοντας το τελικό 7-0.

Σύνθεση Ολυμπιακού (Τ. Φλέγγας):

Μούγιου, Τρυγούτη, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν

(έπαιξαν και οι: Σιαπλαούρα, Δημητρίου)

Δηλώσεις Νάγιας Βενιαμίν: «Συνεχίζουμε με την ίδια νοοτροπία»

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη για τη σημερινή μας εμφάνιση. Παίξαμε με αυτοπεποίθηση, είχαμε τον έλεγχο από την αρχή και πήραμε μια σημαντική νίκη σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια δουλειά ώστε να φτάσουμε τον στόχο που έχουμε θέσει. Σήμερα κάναμε ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».