Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League και το παιχνίδι αναμένεται να είναι το πιο δύσκολο της φάσης των ομίλων για τους «ερυθρόλευκους». Στις 26 Νοεμβρίου (22:00), η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βρεθεί απέναντι σε έναν αντίπαλο με πολυάριθμα αστέρια και «δυνατή» φανέλα.

Όμως, η «Βασίλισσα», έρχεται στον Πειραιά με κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Η μεγαλύτερη ίσως είδηση αφορά τον Εντέρ Μιλιτάο, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων των εθνικών ομάδων και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός δεν θα είναι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα για τους «μερένχες».

Στον αντίποδα, έρχεται η είδηση της επιστροφής του Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός αν δεν βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα με την Έλτσε την Κυριακή (23/11, 22:00) θα είναι σίγουρα σε αυτή για τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους». Η είδηση αυτή έφερε τεράστια ανακούφιση στον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος βλέπει έναν κομβικό παίκτη να επιστρέφει.

🚨 NEW: Antonio Rüdiger is back training on the ball. pic.twitter.com/5hZAVVRKDD — Madrid Zone (@theMadridZone) November 17, 2025

Ο Βάσκος τεχνικός υπογραμμίζεται πως χρειάζεται τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Γερμανού διεθνή, τόσο εντός των αγωνιστικών χώρων, όσο και καθημερινά στις προπονήσεις. Ο Ρούντιγκερ επιστρέφει ανανεωμένος και έτοιμος. Μένει να φανεί, αν ο Αλόνσο θα τον ρίξει κατευθείαν στην αρένα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ή αν θα προτιμήσει ένα διαφορετικό αμυντικό δίδυμο.