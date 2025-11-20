Ανησυχία επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν δείχνουν έναν απλό ή ελαφρύ τραυματισμό. Το ιατρικό επιτελείο αναμένει τις εξετάσεις που θα καθορίσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος και τον χρόνο απουσίας του έμπειρου τερματοφύλακα.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι φόβοι, οι «ερυθρόλευκοι» ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσουν σε αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η προσθήκη του Μπότη, καθώς τρίτος τερματοφύλακας στη λίστα είναι ο νεαρός Κουράκλης από την Ακαδημία. Ο Μπότης δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, αφού καταλαμβάνει θέση ξένου, λόγω της παρουσίας του στην Ίντερ στα κρίσιμα αναπτυξιακά χρόνια (15-18) που απαιτούνται για την κατηγορία του «γηγενή».