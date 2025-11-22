Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, να βρει το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) την ώθηση για την τελική του αντεπίθεση στη league phase του Champions League. Είναι εφικτό η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κοιτάξει στα μάτια το… τέρας των 15 κατακτήσεων, με τη χρηματιστηριακή αξία ρόστερ 1,4 δισ. ευρώ; Με δύο λόγια μπορεί όντως να… παίζεται κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης εδώ στα μέρη μας; Οχι, μη βιαστείτε. Το ποδόσφαιρο έχει εκείνη την ιδιαίτερη ικανότητα να προσφέρει μόνο του τις απαντήσεις. Το σίγουρο είναι ότι οι νταμπλούχοι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν κάθε δευτερόλεπτο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θέλοντας να δημιουργήσουν πιθανότητες πρόκρισης. Πολλώ δε μάλλον στο «καζάνι που βράζει» με κωδική ονομασία «Γ. Καραϊσκάκης». Οπως βεβαίως ότι το παρελθόν λέει ότι οι Πειραιώτες και η Ρεάλ δεν είναι… άγνωστοι. Και ότι οι παρτίδες τους για τον πόλεμο των άστρων έχουν τη δική τους ιστορία. Μια νίκη και τρεις ισοπαλίες εντός ο Ολυμπιακός – η Ρεάλ δεν έχει νικήσει ποτέ στην Ελλάδα. Τουλάχιστον μια ματσάρα στη Μαδρίτη και μια φριχτή διαιτησία που θα μνημονεύεται… για πάντα. Μα πάνω από όλα; Αναμνήσεις από μια γενιά που έλαμψε πριν από δεκαετίες. Από το 1997 και το πέναλτι στον Στέλιο Γιαννακόπουλο που δεν δόθηκε ποτέ. Ως το 2007 και την κατάθεση ψυχής του Τάσου Πάντου. Περιμένοντας τη βασίλισσα λοιπόν. Αποκλείεται να ξεχάσουμε:

Τον ασπασμό των αγγέλων…

Εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ στο Μαρούσι, νόμιζες πως ονειρεύεσαι με τα μάτια ανοιχτά: 70.000 άνθρωποι κρεμασμένοι στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου. Αυτόπτες μάρτυρες στη μία και μοναδική παράσταση που έδωσαν μαζί ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα και ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς φορώντας τα ερυθρόλευκα. Η ομάδα του Μπάγεβιτς είχε φτάσει έναν αέρα από τους ημιτελικούς του Champions League την άνοιξη του ΄99. Το καλοκαίρι λοιπόν έγιναν δύο μεταγραφές που θεωρητικά θα απογείωναν το δημιούργημα του Ντούσκο. Ο Τζιοβάνι από την Μπαρτσελόνα και ο Ζάχοβιτς από την Πόρτο. Δύο αρτίστες που όπως αποδείχθηκε είχαν περισσότερα κοινά στο παιχνίδι τους από ό,τι χρειάζονταν για να χωρέσουν στην ίδια 11άδα. Οπως και έχει; Η πρώτη πρόκληση ήταν στην πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης: 15 Σεπτέμβρη 1999, κόντρα στη διαστημική Ρεάλ του Φερνάνδο Ρεδόντο, του Ρομπέρτο Κάρλος, τους Στιβ ΜακΜάναμαν, του Ραούλ και ενός πιτσιρικά του Ικερ Κασίγιας που έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση. Ναι, χάθηκε η μπάλα σε μια απίθανη 3-3 παράσταση που νόμιζες πως είναι σκηνοθετημένη από τον Ντέιβιντ Λιντς. Κάτι ποιητικό ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Ο Τζιοβάνι – με μακρύ καρέ μαλλί – άνοιξε το σκορ από ασίστ του Ζάχοβιτς και ισοφάρισε σε 2-2 έπειτα από τρομερή ενέργεια του Σίνισα Γκόγκιτς. Ο Ζάχοβιτς έχοντας πλάτη στην εστία έκανε ένα μυθικό κοντρόλ και γυρίζοντας σαν πίβοτ εκτέλεσε για το 3-2. Τρέλα. Κρίμα που οι Βραζιλιάνοι της Ρεάλ, ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Σάβιο είχαν με τη σειρά τους… γενέθλια. Εβαλαν από ένα, ο Ρομπέρτο Κάρλος έφτιαξε και το 3-3 για τον Ραούλ στο φινάλε.

Τύφλα να έχει

ο Φρέντι Κρούγκ(ερ)…

Ο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης λογαριασμός σε επίπεδο Champions League άνοιξε δύο χρόνια νωρίτερα. Στην πρώτη και όλας ερυθρόλευκη συμμετοχή στον πόλεμο των άστρων. Η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς υποδέχτηκε τους Μαδριλένους του Γιουπ Χάινκες στις 5 Νοέμβρη 1997 στο ΟΑΚΑ και όπως αποδείχθηκε εκείνο το αντάμωμα έμελλε να γίνει συνώνυμο ένος ρέφερι. Του Γερμανού Χέλμουτ Κρουγκ: Μόλις στο 5΄ ο Στέλιος Γιαννακόπουλος βγαίνει σε καθαρό τετ α τετ με τον Σέρχιο Κανιθάρες έχοντας δική του όλη την περιοχή. Ο ισπανός τερματοφύλακας τον ανατρέπει σε κοινή θέα και τέλος πάντων πιο πέναλτι και αποβολή δεν γίνεται! Ληστεία μετά φόνου, αλλά ο Γερμανός δεν… Και κάπως έτσι δεν θα μάθουμε ποτέ αν οι πρωταθλητές είχαν ανοίξει το σκορ και έπαιξαν για 85΄ με παίκτη παραπάνω θα πετύχαιναν την πρώτη τους νίκη κόντρα στη βασίλισσα. Για την ιστορία; Αυτός ο γίγαντας ο Κρουγκ, χρόνια μετά έγινε πρώτο θέμα και στην πατρίδα του. Τον απέλυσε η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία από τη θέση του επικεφαλής του VAR (11/2017), καθώς κατάφερε με τις αποφάσεις του να κάνει «άνω – κάτω» την Bundesliga. Οι φίλαθλοι μάλιστα ζητούν την κατάργηση της χρήσης του video για τις επίμαχες φάσεις, έπειτα από αυτό που… έζησαν στο Σάλκε – Βόλφσμπουργκ. Σε ένα τράβηγμα φανέλας ο Κρουγκ έδωσε εντολή στον διαιτητή να δώσει πέναλτι υπέρ της Σάλκε, ενώ όταν έγινε πέναλτι υπέρ της Βόλφσμπουργκ (ξεκάθαρο χέρι του Κέχρερ) είπε στον διαιτητή να μη δώσει τίποτα!

Ο Ρομπέρτο Κάρλος…

τερματοφύλακας

Γενικώς το κεφάλαιο «Ολυμπιακός – Ρεάλ και διαιτησία» σε επίπεδο Champions League είναι μια πληγωμένη ιστορία. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε εκείνο το βράδυ που ο Ρομπέρτο Κάρλος έκανε τον τερματοφύλακα. Χάνει ο Ολυμπιακός από νωρίς 1-0 στη Μαδρίτη (26/10/1999), αλλά βρίσκει τον τρόπο να φέρει τα πάνω κάτω σε μια φάση διαρκείας. Ο Σίνισα Γκόγκιτς εκτελεί για το 1-1 μέσα από την περιοχή και ο βραζιλιάνος μπακ μην έχοντας άλλη λύση βγάζει το αριστερό του χέρι και διώχνει σε κόρνερ. Γερμανός ξανά ο διαιτητής. Μάρκους Μερκ με το όνομα: οδοντίατρος από το Καϊζερσλάουτερν. Δεν είδε το πέναλτι και αποβολή, όπως και ο βοηθός του – ο πρώτος επόπτης – που είχε τη φάση του 27΄ στο πιάτο. «Επρεπε να δοθεί πέναλτι και να αποβληθεί ο Ρομπέρτο Κάρλος», παραδέχθηκε στο φινάλε ο Τζον Τόσακ. Ο ουαλός τεχνικός της Ρεάλ που βεβαίως ήταν ιππότης σε μια νύχτα που έμελλε να ολοκληρωθεί με 3-0 υπέρ της ομάδας του…

Η ρουλέτα της Μαδρίτης

Αν το 3-3 της Αθήνας ήταν το απαύγασμα των Champions League ραντεβού Ολυμπιακού και Ρεάλ, η παρτίδα της Μαδρίτης τέλη Οκτώβρη (24/10) του 2007 δικαιωματικά κρατά το Νο2. Την έχασαν οι Ερυθρόλευκοι (4-2) αλλά για να συμβεί αυτό προέκυψε θρίλερ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Και 4.000 Ελληνες που ήταν εκεί θα το θυμούνται για πάντα. Η ροκενρόλα ξεκίνησε με τον Ραούλ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 2΄ και τον Λουτσιάνο Γκαλέτι να ισοφαρίζει άμεσα (7΄) έπειτα από ένα αριστούργημα του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Στο 13΄ όμως ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες ελέω της αποβολής του Βασίλη Τοροσίδη – ανέτρεψε τον Ρουντ Φαν Νιστλρόι – από τον Νορβηγό, Οβρεμπο. Οποιος περίμενε κατάρρευση, γελάστηκε! Στο 47΄ ο Τζόρτζεβιτς εκτελεί φάουλ και ο Ζούλιο Σέζαρ τους νικά όλους στον αέρα δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Τάκη Λεμονή! Ο Μπερντ Σούστερ αντέδρασε με κάτι σε 4-2-4 και ο Ρομπίνιο ισοφάρισε στο 68΄ (2-2). Δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Ντάρκο Κοβάσεβιτς (72΄, 74΄) και μια απόκρουση πέναλτι του Νικοπολίδη στον Φαν Νιστελρόι πήγαν το ματς ως το 83΄. Ως το σημείο που ο Ρομπίνιο έκανε το 3-2. Στο 87΄ ο Λέο Νούνιες ερχόμενος από τον πάγκο έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-3. Και στο 92΄ ο Κασίγιας σταμάτησε την πιο μεγάλη απειλή του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Τελικά αυτό το απίθανο ματς έμελλε να τελειώσει με τους Ισπανούς να σκοράρουν και 4ο γκολ (Μπαλμπόα 90+5΄).

Μέγας είσαι (Τάσο) Πάντο…

Ρεβάνς της ίδιας χρονιάς και ο Ολυμπιακός έχει μπει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης σε ένα γκρουπ που υπάρχουν ακόμη η Βέρντερ Βρέμης και η Λάτσιο. Η επίσκεψη της Ρεάλ όμως τον βρίσκει κάτι σε… νοσοκομείο με έναν σωρό απόντες και ξαφνικά αυτή η παρτίδα παίρνει χαρακτήρα ηρωικό. Αρα η ανάγκη για (τουλάχιστον) έναν ήρωα δεδομένη. Ο Τάκης Λεμονής τον βρίσκει στο πρόσωπο του Τάσου Πάντου που εκείνη τη χρονιά είχε παίξει όλα και όλα πέντε λεπτά στο Champions League. O δυναμικός μπακ χρόνια μετά θα δηλώσει για τη νύχτα που… έσβησε τον Ρομπίνιο: «Βρισκόμουν εκτός πλάνων εκείνη την περίοδο, ωστόσο είχαμε απουσίες και από την απραξία βρέθηκε να παίζω κόντρα στη Ρεάλ. Ημουν των ειδικών αποστολών. Πήρα τεράστια δύναμη από τον κόσμο και περίμενα πάντα την ευκαιρία. Δούλευα σκληρά στις προπονήσεις. Σε μια διεκδίκηση με τον Ρομπίνιο, του κάνω τάκλιν, σηκώνομαι τον κοιτάω και του λέω σήμερα θα σε… Με κοιτάει απορημένος και έμεινε έτσι στον κόσμο οτι έσβησα τον Ρομπίνιο». Είναι όμως απίθανος και ο Νικοπολίδης. Και ο Ολυμπιακός που έφερε από τον πάγκο του ως τον Αρτσούμπι (!) και τον Κώστα Μενδρινό για να αντέξει παίρνει έναν βαθμό (0-0) χρυσάφι (6/11/2007)

Ο μύθος του Μπουλούτ

Τη μια και μοναδική νίκη του κόντρα στη Ρεάλ ο Ολυμπιακός την κατάφερε στο «Γ. Καραϊσκάκης», Δεκέμβριο του 2005. Πριν από είκοσι ολόκληρα χρόνια. Ηταν επίλογος της φάσης των ομίλων και δεν είχε καταφέρει να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Παρά ταύτα η μάχη του με τη Ρεάλ κέρδισε μια θέση στο πάνθεον. Αιτία; Ενα απίθανο βολ πλανε του Ερόλ Μπουλούτ και η 2-1 επικράτηση. Αριστεροπόδαρος μπακ ο Τούρκος (προπονητής σήμερα). Βρήκε την μπάλα στον αέρα όμως και την έστειλε στα δίχτυα με το δεξί σε ένα απίθανο highlight. Αυτό που λίγοι θυμούνται είναι ότι ο Μπουλούτ είχε ισοφαρίσει (50΄). Το γκολ της νίκης το πέτυχε ο Ριβάλντο (87΄) έπειτα από ένα καταπληκτικό σλάλομ του Γιάγια Τουρέ από τον δεξιό διάδρομο. Ενα γλυκό φιλί για καληνύχτα…