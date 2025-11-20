Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρήσουν τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους και τα επόμενα χρόνια, παρά την προτίμηση του έμπειρου προπονητή να αποφεύγει πολυετή συμβόλαια. Στόχος της διοίκησης είναι να τον πείσει να υπογράψει συμφωνία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.

Το τρέχον συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η ανανέωση αποτελεί τυπικό ζήτημα, καθώς υπάρχει κοινή βούληση για συνέχιση της συνεργασίας. Ο προπονητής αναμένεται να συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου θα συζητηθούν και τα σχέδια για τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι σήμερα, ο Μεντιλίμπαρ έχει καθίσει σε 88 παιχνίδια στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», με απολογισμό 58 νίκες, 17 ισοπαλίες και 13 ήττες, ενώ η ομάδα του έχει πετύχει 166 γκολ και έχει δεχθεί 77. Η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να διασφαλίσει τη συνέχεια της επιτυχημένης πορείας υπό την καθοδήγησή του.