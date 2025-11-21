Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές.

Στην αποστολή επιστρέφουν οι Έσε και Ντάνι Γκαρθία, ενώ εκτός βρίσκονται ο τραυματίας Πασχαλάκης και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, με στόχο να συνεχίσει το θετικό σερί στο πρωτάθλημα και να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο.

Δείτε παρακάτω την αποστολή του Ολυμπιακού: