Ο Ολυμπιακός οδεύει προς ακόμη ένα εντυπωσιακό sold out, ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (22/11, 20:00) απέναντι στον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, έχουν μείνει διαθέσιμα περίπου 2.500 εισιτήρια, με τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» να δείχνει για ακόμη μια φορά την αδιάκοπη στήριξή του στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.