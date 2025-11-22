Ο Ολυμπιακός Β’ και η Ελλάς Σύρου αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 για την 11η αγωνιστική της Super League 2, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και ένταση. Οι φιλοξενούμενοι, που προηγήθηκαν δύο φορές, παρέμειναν στην 6η θέση με 13 βαθμούς, ενώ το σύνολο του Ρομέν Πιτό, για το οποίο σκόραρε δύο φορές ο Πνευμονίδης, βρίσκεται στην 5η θέση με 14 βαθμούς και δύο ματς λιγότερα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να επιβληθούν από την αρχή και είχαν την πρώτη καλή στιγμή, όταν η κεφαλιά του Κουτσίδη μετά από φάουλ πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Γκίνη. Ωστόσο, η Ελλάς Σύρου ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με τον Βερνάρδο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αμυντική ολιγωρία του Ολυμπιακού Β’ και, μετά από όμορφη κίνηση στην πλάτη της άμυνας, πλάσαρε με ψυχραιμία τον Κουράκλη για το 1-0.

Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε γρήγορα, καθώς στο 31ο λεπτό ο Πνευμονίδης έφερε το παιχνίδι στα ίσα με ένα εξαιρετικό πλασέ μέσα από την περιοχή, νικώντας τον Γκίνη για το 1-1. Μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν εκατέρωθεν, με τον Κόλα να χάνει σπουδαία ευκαιρία στο 40ο λεπτό να βάλει τον Ολυμπιακό Β’ μπροστά, στέλνοντας την μπάλα δίπλα από την εστία.

Η Ελλάς Σύρου προηγήθηκε ξανά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 52ο λεπτό ο Σταματούλλα πήρε την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κουράκλη για το 2-1. Ωστόσο, η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε πολύ, καθώς στο 53ο λεπτό ο Πνευμονίδης ισοφάρισε εκ νέου, επαναφέροντας την ισορροπία στο ματς.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πιέζουν, αλλά και να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες. Στο 68ο λεπτό ο Ολυμπιακός Β’ βρέθηκε κοντά στο 3-2, αλλά ο Ζούγλης δεν κατάφερε να κάνει επαφή με την μπάλα, μετά από σέντρα του Αλαφάκη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κουράκλης, με μια μεγάλη επέμβαση έσωσε τον Ολυμπιακό Β΄ από τρίτο τέρμα, αποκρούοντας εξαιρετικά το σουτ του Βερνάρδου. Ο Κόλα είχε και αυτός μία μεγάλη ευκαιρία, αλλά η κεφαλιά του από κοντινή απόσταση πέρασε άουτ.

Οι τραυματισμοί και οι διακοπές έριξαν τον ρυθμό και στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός Β’ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Εν τέλει, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να φτάσει στο τρίτο γκολ και το παιχνίδι έληξε ισόπαλο με σκορ 2-2.

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (67′ Ζούγλης), Αλαφάκης (79′ Μαρτίνης), Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης (86′ Σίλκοτ), Κεϊτά (79′ λ.τ Γιουσούφ), Αργυρίου, Κουτσίδης.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Νάτσος, Σταματούλλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Γιάκος (86′ Τριμμάτης), Τσιαντούλας (67′ Μπάμπης), Κόλα (86′ Λιούμης), Νίνο (62′ λ.τ Ντέιβιντ), Βερνάρδος.