Ολυμπιακός και Ατρόμητος αναμετρώνται σήμερα στις 20:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους εντός έδρας, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα παλέψουν για βαθμούς σε μια δύσκολη έδρα.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς.

Η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.