Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στη Water Polo League, πραγματοποιώντας ακόμη μια επιβλητική εμφάνιση. Η ομάδα του Έλβιτς Φάτοβιτς επικράτησε με το εντυπωσιακό 36-7 του ΝΟ Λάρισας στο Παπαστράτειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, διατηρώντας το απόλυτο στις νίκες.

Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στην ιστορία της Α1 από το 1986, φτάνοντας ξανά το +29 – επίδοση που είχαν σημειώσει και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ίδιο αντίπαλο.

Απόλυτη κυριαρχία παρά το «βαρύ» πρόγραμμα

Παρά τα συνεχόμενα ταξίδια σε Κραγκούγεβατς και Ζάγκρεμπ μέσα σε έξι ημέρες και την απαιτητική αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος. Με ωριμότητα στο παιχνίδι του και ταχύ ρυθμό από το πρώτο λεπτό, επέβαλε πλήρως τον τρόπο παιχνιδιού του και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Λάρισα.

Έξι γκολ ο Λυκούδης – Πολυφωνία στο σκοράρισμα

Κορυφαίος σκόρερ ο Λυκούδης με 6 τέρματα, ενώ από 4 πέτυχαν οι Ζαλάνκι, Αλαφραγκής και Κάκαρης. Γκίλλας, Φουντούλης, Νικολαΐδης και Παπαναστασίου πρόσθεσαν από 3 γκολ, επιβεβαιώνοντας το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του νεαρού τερματοφύλακα Γιάννη Αραπίδη, ο οποίος υπερασπίστηκε ολόκληρο το παιχνίδι την εστία του Ολυμπιακού.

Ρυθμός, άμυνα και επιθετικό κρεσέντο από την αρχή

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά, αξιοποιώντας τις καλές συνεργασίες στην περιφέρεια και τις γρήγορες επιστροφές. Το 9-2 του πρώτου οκταλέπτου έβαλε γερά θεμέλια στη νίκη, ενώ στο δεύτερο η διαφορά αυξήθηκε στο 17-4 χάρη στη δημιουργία και την ευστοχία των «ερυθρόλευκων».

Ακολούθησε ένα τρίτο οκτάλεπτο όπου ο Ολυμπιακός διατήρησε τον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας στο 28-6. Στην τελευταία περίοδο, με încă ένα ξέσπασμα (8-1), η ομάδα έφτασε στο τελικό 36-7, υπογράφοντας μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της σύγχρονης εποχής.

Τα οκτάλεπτα:

9-2, 8-2, 11-2, 8-1