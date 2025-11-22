Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του Ατρομήτου με 3-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παρέμεινε μόνος πρώτος στην βαθμολογία της Super League. Ο ρεπόρτερ των Ερυθρόλευκων, Δημήτρης Σπηλιόπουλος, ανέλυσε τον αγώνα και την νίκη του «Θρύλου».

Η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού:

Άλλη μία νίκη για τον Ολυμπιακό, που παραμένει αλάνθαστος σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Επικράτησε με 3-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ατρόμητο, διεύρυνε το νικηφόρο σερί του και παραμένει μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Super League μετά από έντεκα στροφές.

Οι Πειραιώτες, έχοντας μάλλον και το μυαλό τους σε κάποιο βαθμό στο πολύ μεγάλο ραντεβού με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη, μπορεί να μην έπαιξαν εντυπωσιακά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο τελείωσαν το ματς πετυχαίνοντας τρία γκολ. Είχαν και δύο δοκάρια, ενώ δημιούργησαν αρκετές ακόμα στιγμές που θα μπορούσαν να σκοράρουν.

Όσες φορές κινδύνευσαν – όχι πολλές, δύο ή τρεις συνολικά – είχαν τον Κωνσταντίνο Τζολάκη σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να κρατήσει για ακόμα ένα παιχνίδι απαραβίαστη την εστία του. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να κοιτάζει ήδη το μέλλον.

Στα σημαντικά, δεν προέκυψε κάποιο απρόοπτο με τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, με όλους τους παίκτες να παραμένουν ετοιμοπόλεμοι για το μεγάλο ευρωπαϊκό ματς της Τετάρτης — ένα παιχνίδι για το οποίο ανυπομονεί τόσο ο κόσμος όσο και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.