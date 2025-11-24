Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των αγώνων του Champions League, με τον Νικόλαο Μπότη να αντικαθιστά τον τραυματία Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Η αλλαγή αυτή έγινε δυνατή χάρη στον νέο κανονισμό της UEFA, που επιτρέπει στις ομάδες να πραγματοποιήσουν μία αλλαγή στις κατατεθειμένες λίστες (από 2 Σεπτεμβρίου), σε περίπτωση τραυματισμού διάρκειας άνω των 60 ημερών.

Σε περίπτωση που ο Πασχαλάκης αναρρώσει πριν την παρέλευση των 60 ημερών, δεν θα μπορεί να επανεισέλθει άμεσα στη λίστα, ενώ μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος η ομάδα του Πειραιά θα έχει τη δυνατότητα να τον επαναφέρει, αφαιρώντας τον Μπότη. Η αλλαγή αφορά τη λίστα Α’, ενώ στη λίστα Β’ είναι διαθέσιμοι οι Έξαρχος και Κουράκλης.

Ο Μπότης θα είναι έτοιμος να βρεθεί στον πάγκο του Ολυμπιακού για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη (26/11, 22:00).