Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00), τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου της σπουδαίας αναμέτρησης και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μετά την Μπαρτσελόνα οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ, στο ότι θα κληθεί να μαρκάρει τον Κιλιάν Εμπαπέ, μίλησε για τα διαιτητικά λάθη στη Βαρκελώνη,το ρόστερ των «ερυθρόλευκων» και για την προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Ρέτσος:

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε και πόσο υψηλού επιπέδου είναι. Εχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι και εμείς βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε εμείς και όχι οι άλλες ομάδες. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ελπίζω να έχουμε έναν καλό αγώνα αύριο».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα και τώρα θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι κίνητρο, είναι ευχαρίστηση. Είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και σίγουρα από την πλευρά μας, θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο που μπορούμε να δείξουμε και να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχαμε την τύχη, την ευχέρεια και θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα πάρουμε τη νίκη».

Για το γεγονός ότι θα κληθεί να μαρκάρει τον Εμπαπέ: «Πέρα από τον Εμπαπέ που βρίσκεται στην επίθεση, υπάρχουν πολλοί παίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά και εμείς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Για μένα αυτά τα παιχνίδια έχουν να κάνουν πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε και πόσο είμαστε έτοιμοι ψυχικά. Θα έχουμε τη βοήθεια του κόσμου. Πρέπει να τα ευχαριστιέσαι αυτά τα παιχνίδια».

Για το αν τους πείσμωσαν όσα έγιναν στη Βαρκελώνη και τα σκέφτονται ενόψει Ρεάλ: «Το κάθε παιχνίδι μας δίνει κίνητρο. Το περιμένουμε πως και πώς το αυριανό. Ανυπομονούμε. Εχουμε αφήσει πίσω μας το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Να έχουμε καθαρό μυαλό, να βγάλουμε προσωπικότητα και ενέργεια, γιατί θα χρειαστεί πολύ στο αυριανό παιχνίδι».

Για το διαιτητικό λάθος που έγινε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να μας επηρεάζουν τα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε. Στη Βαρκελώνη δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το διαιτητικό λάθος. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, γιατί η Ρεάλ είναι μια ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει σε δευτερόλεπτα. Πρέπει να έχουμε την εικόνα που είχαμε στη Βαρκελώνη μέχρι να έρθει η κόκκινη κάρτα».

Για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να πάει στην επόμενη φάση: «Είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει για να πάρουμε βαθμούς. Κοιτάμε τον στόχο μας, που είναι να μπούμε στην 24άδα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Αυτή είναι η δικιά μου οπτική. Ολος ο σύλλογος πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να έχουμε το κίνητρο και να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα το πιστεύει πολύ».

Για το ρόστερ του Ολυμπιακού: «Είναι μεγάλη χαρά να έχουμε ένα τόσο μεγάλο ρόστερ. Ο προπονητής γνωρίζει ποιον πρέπει να βάλει και ποιον πρέπει να βγάλει. Όλα τα παιδιά αγωνίζονται με την ίδια θέληση. Το έδειξαν οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στο αυριανό παιχνίδι ο προπονητής ξέρει καλά ποιον θα βάλει και νομίζω θα το δείτε αύριο».