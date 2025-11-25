Σε μια εκτενή συνέντευξη στην ισπανική Marca, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος τόνισε τη σημασία της επικείμενης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League. Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» μίλησε για τις θρυλικές αναμετρήσεις με τη «Βασίλισσα», όπως το 3-3 στο ΟΑΚΑ, αλλά και για το αυριανό παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Γιαννακόπουλος υπογράμμισε ότι η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί επιπλέον κίνητρο για κάθε αντίπαλο και τονίζει τη σημασία της ατμόσφαιρας του ελληνικού γηπέδου. Παράλληλα, τόνισε ότι μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι «ένα τεράστιο μήνυμα και μια τρομερή ώθηση» για τον σύλλογο και την παρουσία του στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας πρώην διεθνής αναφέρθηκε επίσης στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον σημαντικότερο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, που μετέτρεψε την ομάδα σε «μηχανή νικών» και κατέκτησε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικού συλλόγου, το Conference League.

Σχολίασε, ακόμη, τους κορυφαίους παίκτες της Ρεάλ, όπως τον Εμπαπέ και τον Βινίσιους, επισημαίνοντας ότι η προσοχή σε αυτούς είναι απαραίτητη, αλλά η ποιότητα της ομάδας σημαίνει ότι οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Τέλος, ο Γιαννακόπουλος τόνισε την ιστορική σημασία του Ολυμπιακού για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ως τον πρώτο ελληνικό σύλλογο που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και τον μεγαλύτερο θρύλο της χώρας.