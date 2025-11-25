Η ομάδα του Ολυμπιακού της Κ19 αντιμετωπίζει αύριο την Ρεάλ Μαδρίτης της Κ19 και προχώρησε σε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Για τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού με την αντίστοιχη της Real Madrid, που θα γίνει την Τετάρτη (26/11, 17:00) στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τα εξής:
Όποιος φίλαθλός μας επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και την κάρτα φιλάθλου ή κάρτα μέλους.
