Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο πιο επιτυχημένοι σύλλογοι των χωρών τους είναι έτοιμοι να συγκρουστούν στο Champions League. Οι σύλλογοι με τα περισσότερα πρωταθλήματα σε Ελλάδα και Ισπανία αντίστοιχα. Δύο ομάδες που είναι συνυφασμένες με τις επιτυχίες, τους τίτλους και το πάθος για τη νίκη. Οι δύο «γίγαντες» του ποδοσφαίρου έχουν όμως κι άλλα κοινά, με ποδοσφαιριστές και προπονητές που θήτευσαν και στις δύο ομάδες.

Οι παίκτες

Μαρσέλο: Αποτελεί ζωντανό μύθο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθε στη «Βασίλισσα» μόλις 19 χρονών από τη Φλουμινένσε και έμεινε ουσιαστικά για μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή. Σήκωσε τα πάντα – ανάμεσά τους και 5 Champions League – έγινε αρχηγός και μπήκε επάξια στη συζήτηση για τον κορυφαίο αριστερό μπακ όχι μόνο της Ρεάλ αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στην Ελλάδα εμφανίστηκε… από το πουθενά το Σεπτέμβρη του 2022, όταν ο Ολυμπιακός τον έκλεισε μέσα σε μία μέρα, χωρίς να προηγηθεί «ντόρος». Το «Leyenda Marcelo» στο Λιμάνι δεν είχε όμως την προσδοκώμενη συνέχεια. Ήρθε με παραπανίσια κιλά και ανεπαρκή φυσική κατάσταση.

Η αποθεωτική παρουσίασή του στο «Καραϊσκάκης» ήταν μάλλον η κορυφαία στιγμή του στην Ελλάδα, διότι αγωνιστικά πρόσφερε λίγα. Παρ’ όλα αυτά, οι γκολάρες στο Κύπελλο απέναντι στον Ατρόμητο και μερικές στιγμές ποιότητας θύμισαν λίγη από τη βραζιλιάνικη μαγεία του. Έφυγε λίγους μήνες αργότερα, αφού δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει στο επίπεδο φυσικής κατάστασης που απαιτούσε η συμμετοχή στο ρόστερ.

Χάμες Ροντρίγκες: Το «Golden Boy» του Μουντιάλ 2014 που μάγεψε τη Βραζιλία και όλο τον κόσμο. Η Ρεάλ έσπευσε να τον αποκτήσει πληρώνοντας 75 εκατομμύρια στη Μονακό και υπογράφοντάς τον για έξι χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, στη Μαδρίτη δεν κατάφερε ποτέ να βρει σταθερό ρόλο, όπως δεν στέριωσε ούτε στην Μπάγερν ούτε στην Έβερτον.

Μετά το πέρασμά του από το Κατάρ, ο Ολυμπιακός τον επανέφερε στην Ευρώπη τη σεζόν 2022-23.Στον Πειραιά δεν εντυπωσίασε συνολικά, αν και κάποιες γκολάρες – όπως αυτή κόντρα στον Αστέρα – έδειξαν την κλάση του. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του κρίθηκε μέτρια και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η χρονιά.

Κριστιάν Καρεμπέ: Αποκτήθηκε από τη Σαμπντόρια τον Γενάρη του 1998 και κέρδισε γρήγορα θέση στη βασική ενδεκάδα της Ρεάλ. Πολυεργαλείο, μαχητικός και απόλυτα ομαδικός, κατέκτησε δύο Champions League (1998, 2000), ενώ την ίδια περίοδο στέφθηκε Πρωταθλητής Κόσμου και Ευρώπης με τη Γαλλία.

Στον Ολυμπιακό ήρθε το καλοκαίρι του 2001 από τη Μίντλεσμπρο, σε μια μεταγραφή-βόμβα. Έμεινε τρεις σεζόν, πήρε δύο πρωταθλήματα και το 2015 ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα των 90 χρόνων του συλλόγου. Η σχέση του με τον Ολυμπιακό δυνάμωσε ακόμη περισσότερο μετά το τέλος της καριέρας του, αφού από το 2013 ανέλαβε στρατηγικός σύμβουλος και μέχρι σήμερα παραμένει στον σύλλογο ως Αθλητικός Διευθυντής.

Εστεμπάν Καμπιάσο: Στη Ρεάλ δεν τον πίστεψαν ποτέ πραγματικά, παρότι πέρασε δύο φορές από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Η πρώτη του άφιξη το 1996 – μαζί με τον αδερφό του, Νίκολας – δεν κατέγραψε καμία συμμετοχή. Επέστρεψε το 2002 και τα πήγε καλύτερα, αλλά και πάλι έφυγε έπειτα από δύο χρόνια.

Μετά την τεράστια δεκαετία του στην Ίντερ, όπου έγινε θρύλος και μέλος του τρεμπλ του 2010, και τη μία χρονιά στη Λέστερ, ο Καμπιάσο ήρθε στον Ολυμπιακό. Η ποιότητά του ήταν αδιαμφισβήτητη. Ακόμα κι όταν βγήκε εκτός πλάνων από τον Μπέντο, με τον Λεμονή επέστρεψε δυναμικά και συνέβαλε στο πρωτάθλημα του 2017.

Χαβιέρ Σαβιόλα: Πέρασε από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ολυμπιακό. Μετά από εξαετία στη Βαρκελώνη (2001-2007), πήγε ελεύθερος στη Ρεάλ, μια μεταγραφή που είχε προκαλέσει αίσθηση. Ωστόσο, στη Μαδρίτη είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και περιορίστηκε σε μόλις 5 γκολ σε δύο χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2013 βρέθηκε στο Λιμάνι, σε ένα εντυπωσιακό μεταγραφικό ντεμαράζ με Σαβιόλα – Ρομπέρτο – Κάμπελ. Ο Αργεντινός όμως έπεσε πάνω στο τρομερό πρώτο εξάμηνο του Μήτρογλου και έμεινε σε δεύτερο ρόλο. Η κορυφαία του εμφάνιση ήταν απέναντι στην Άντερλεχτ, όπου με δύο γκολ βοήθησε καθοριστικά τον Ολυμπιακό να προκριθεί στους «16» του Champions League.

Οι προπονητές

Μίτσελ: Θρύλος της Ρεάλ και ένας από τους σημαντικότερους χαφ στην ιστορία της. Υπηρέτησε τη «Βασίλισσα» για 20 χρόνια (1976-1996), κατέκτησε τα πάντα εκτός από το Κύπελλο Πρωταθλητριών και ξεχώρισε ως ο κορυφαίος δημιουργός της εποχής του.

Στον Ολυμπιακό ήρθε ως προπονητής σε δύο θητείες. Στην πρώτη, οδήγησε την ομάδα στο double του 2013 και πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη, φτάνοντας μια ανάσα από τους «8» του Champions League 2013-14, με highlight το 2-0 επί της Γιουνάιτεντ. Απολύθηκε τον Γενάρη του 2015 λόγω της εικόνας της ομάδας, όχι των αποτελεσμάτων.

Επέστρεψε τον Σεπτέμβρη του 2022, βελτίωσε την ομάδα, αλλά η ισοπαλία με τον Άρη που ουσιαστικά έβγαλε τον Ολυμπιακό από τη μάχη του τίτλου του κόστισε δεύτερη φορά τη θέση του.

Βίκτορ Σάντσεθ: Μεγάλωσε στις ακαδημίες της Ρεάλ από 11 χρονών και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε κυρίως ως δεξιός χαφ και, παρότι δεν έγινε βασικός, πρόσθεσε σπουδαίους τίτλους στο βιογραφικό του, όπως το πρωτάθλημα του 1997 και το Champions League του 1998.

Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε ως παίκτης του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2006-07, όπου αγωνίστηκε λίγο, αλλά από δική του σέντρα προήλθε το αυτογκόλ του Κωστούλα στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.

Στον Ολυμπιακό ανέλαβε προπονητής το καλοκαίρι του 2016, αντί του Μάρκο Σίλβα, αλλά έφυγε πολύ γρήγορα μετά τον αποκλεισμό από τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League.