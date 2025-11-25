Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί αύριο (26/11 , 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα ματς στο οποίο το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν ανακοινώσει sold out.

Το βράδυ της Τρίτης (25/11) οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στον Ρέντη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.

Σε αυτή βρίσκεται ο νεαρός Μπότης, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.