Ο προπονητής των Μαδριλένων, Τσάμπι Αλόνσο, δέχεται κριτική το τελευταίο διάστημα, αλλά η διοίκηση της Ρεάλ τον στηρίζει απόλυτα.

Ο ισπανός τεχνικός, μίλησε στη συνέντευξη τύπου, παραμονή της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους», αποθεώνοντας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάμπι Αλόνσο:

Για το τι θέλει να δει από την ομάδα του αύριο: «Χρειαζόμαστε ένα καλό παιχνίδι για να ξαναβρούμε τη… γεύση της νίκης. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να παίξουμε καλά, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας σημαντικός αγώνας για τη θέση μας στο πρωτάθλημα.Μετά τον αγώνα με τη Λίβερπουλ και τους επόμενους δύο… αύριο θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα».

Για τη θέση του στη Ρεάλ: «Ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω μια απαιτητική δουλειά με όμορφες στιγμές. Στιγμές όπου θα χρειαστείς συγκέντρωση, σύνδεση και όπου θα πρέπει να αντιδράσεις. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής, αλλά είναι ένα τεράστιο προνόμιο και μια μοναδική ευκαιρία που βρίσκομαι στον πάγκο της Ρεάλ. Σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Θυμάμαι πώς ήταν με Πελεγκρίνι και Αντσελότι. Υπάρχουν απαιτήσεις και κάνουμε αυτοκριτική. Ξέρουμε προς τα που θέλουμε κα κατευθυνθούμε».

Για τη διαχείριση των αποδυτηρίων: «Έχω συνυπάρξει με απαιτητικές προσωπικότητες που πάντα θέλουν το καλύτερο. Αυτή είναι η τύχη του να είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το να είσαι με παίκτες τέτοιου επιπέδου.

Εγώ σέβομαι όλους τους παίκτες, σε όλα τα αποδυτήρια περνάς τέτοιες στιγμές και πρέπει να διαχειριστούμε αυτόν τον εξωτερικό θόρυβο. Το σημαντικό είναι να μην χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και πώς θα διαχειριστούμε τις κακές καταστάσεις».

Για την άποψη του για τον Ολυμπιακό: «Ξέρω ότι έχει κατακτήσει το Conference. Δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο επειδή παίζουμε μαζί μεταξύ μας αύριο. Ξέρω και εκτιμώ τους Κοβάσεβιτς και Μεντιλίμπαρ.

Είναι μεγάλος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που παίζει έντονο ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που έχει αυτή την αναγνώριση κι εκτός Ισπανίας».

Για το γεγονός ότι η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα: «Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά και ελπίζω αύριο να είναι η πρώτη».