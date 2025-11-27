Το Ίδρυμα Vodafone, με το μήνυμα «Μερικές φορές, το σημαντικότερο που μπορείς να προσφέρεις είναι το να ακούς», υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Την πρωτοβουλία του Ιδρύματος στηρίζει και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον ποδοσφαιριστή Ντανιέλ Ποντένσε να μεταφέρει το μήνυμα ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας τη φωνή όσων χρειάζονται υποστήριξη.

Όσοι χρειάζονται ενημέρωση, καθοδήγηση ή υποστήριξη μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα bright-sky.org, ένα ψηφιακό εργαλείο του Ιδρύματος Vodafone που παρέχει βοήθεια με ασφάλεια, διακριτικότητα και πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες.

Δείτε το video με τον Ντανιέλ Ποντένσε εδώ: