Η ΑΕΚ έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό στη Sunel Arena, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και ένταση, στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL. Παρά την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων», οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που είχαν το πάνω χέρι στα κρίσιμα σημεία και έφυγαν με τη νίκη.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, στάθηκε τόσο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του όσο και σε ένα απρόοπτο περιστατικό με την καθυστέρηση της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου, που, όπως είπε, επηρέασε τον ρυθμό του αγώνα στο τέλος του πρώτου μέρους.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Θέλαμε ένα τόσο δυνατό τεστ. Είμαστε ικανοποιημένοι με κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός είχε τεραστιπ πλεονέκτημα μετά από κακές επιλογές δικές μας. Μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες επιλογές, αλλά παίξαμε με μια ομάδα που είναι πρώτη παντού. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν έχω ξαναδεί αυτό που έγινε στο ημίχρονο. Παίξαμε και μας χάλασαν τον ρυθμό. Τα παιδιά στο δεύτερο μέρος βρήκαν ρυθμό και έκαναν ότι έπρεπε οι ομάδες. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά στη ζωή μου κατι τέτοιο. Είναι χωρίς εξήγηση».

Για το τι έλειψε στο τέλος:

«Μισό μέτρο στο ύψος του Μιλουτινοφ. Δεν υπάρχει στην αγορά αυτό».

Για το τι θέλει να κρατήσει:

«Το καλύτερο είναι να παίζεις με μια δυνατή ομάδα να βλέπεις δυνατότητες. Εμείς παίξαμε χωρίς τον Ναναλι μια σίγουρη λύση. Κρατάμε ότι κάποιες δουλειές στην άμυνα μας βγήκαν. Όταν βάζεις 84 πόντους στον Ολυμπιακό είναι νια επιτυχία. Αν μπορούσαμε να ελεγξουμε τα ριμπάουντ θα ήμασταν πιο κοντά».

Για τον Μπάρτλεϊ:

«Φέτος είναι ο πιο σταθερός στο σκοράρισμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο Μπάρτλεϊ είναι αξία και γι αυτό το λόγο τον φέραμε. Καλό θα ήταν να έχουμε έναν ακόμα Μπάρτλεϊ. Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Ο στόχος ήταν να είμαστε 4αδα».