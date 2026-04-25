Στις επιθέσεις που κατά καιρούς έχει δεχθεί για τις πολιτικές -κατά κύριο λόγο- και όχι μόνο τοποθετήσεις της, όσο και στην τοξικότητα που πρωταγωνιστεί πια στα social media, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» η δημοφιλής ερμηνεύτρια, Νατάσα Μποφίλιου.

Ειδικότερα, η Νατάσα Μποφίλιου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο, που θέλουν να υπάρχεις. Όταν δεν υπάρχεις με τον τρόπο που θέλουν, συμβαίνει αυτό. Αυτό, όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με ένα δημόσιο πρόσωπο».

Αναφερόμενη στην τοξικότητα που επικρατεί στα social media, είπε χαρακτηριστικά, ότι «μπαίνεις σε ένα σχόλιο για έναν άνθρωπο που είναι φωτογραφημένος και κρατάει μια ανθοδέσμη, βιώνεις και βλέπεις μια ασύλληπτη παράνοια. Είναι ένας συσσωρευμένος πόνος, ένας θυμός και ένα σκοτάδι μέσα σε μερικούς ανθρώπους, γιατί είναι έτσι, δυστυχώς, τόσο σκοτεινή και δύσκολη η ζωή που ζούμε».

Κλείνοντας αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που έχει δεχθεί για τα ρούχα που φοράει και τα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό, επισημαίνοντας μάλιστα μία περίπτωση, όπου κάποιοι σχολίαζαν το γεγονός ότι αν και Αριστερή, ταξιδεύει στο Λονδίνο και φορούσε μάλιστα, σύμφωνα με τσα ίδια σχόλια, ένα φόρεμα αξίας 3.000 ευρώ, με την ερμηνεύτρια να αναγκάζεται να απαντήσει, ότι το φόρεμα κόστιζε κάτι παραπάνω από 120 ευρώ.

«Παρότι δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ, ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε πόσο κάνουν τα ταξίδια μου, δεν έχω ακριβά γούστα γενικά. Γιατί πολλά πράγματα είναι και fake news, πράγματα που είναι εντελώς ψεύτικα» πρόσθεσε, εν συνέχεια, η Νατάσα Μποφίλιου.