Το Hellenic Music Ensemble δεν θα ερμηνεύσει τελικά τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία του, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία παραγωγής GTP Touring Ltd. Οι συναυλίες θα είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στον Μίκη Θεοδωράκη, τιμώντας το έργο και την προσφορά του στη μουσική.

Η περιοδεία, στην οποία συμμετέχουν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Πάνου Λιαρόπουλου, θα πραγματοποιηθεί χωρίς τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στο Facebook από τον διοργανωτή της GTP Entertainment, Michel Boersma.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η GTP Touring Ltd υποστηρίζει ότι διέθετε «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να παρουσιάσει έργα του Χατζιδάκι στο εξωτερικό, χωρίς να απαιτείται άδεια από τον Κληρονόμο (Estate). Ο Boersma τόνισε ότι δεν υπήρχε νομικό εμπόδιο για την ερμηνεία των τραγουδιών και έκανε λόγο για «παρασκηνιακές ενέργειες» που επηρέασαν την τελική απόφαση.

Όπως ανέφερε, ο μουσικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος είχε επικοινωνήσει με το Estate του συνθέτη προτείνοντας συνεργασία, ωστόσο η απάντηση ήταν αρνητική. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μεταφορά των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης του καταλόγου Χατζιδάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας πραγματοποιήθηκε χωρίς την προβλεπόμενη περίοδο ειδοποίησης, γεγονός που, κατά τον ίδιο, παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες.

Ο Boersma υποστήριξε ότι οι διαδικτυακές αντιδράσεις και οι επικρίσεις προς τους συντελεστές οδήγησαν τελικά στο να μη συμπεριληφθεί η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι στην περιοδεία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το αποτέλεσμα των ενεργειών τους είναι ότι η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι δεν θα ακουστεί τελικά σε μια διεθνή περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του».

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση «On with the show…», επιβεβαιώνοντας ότι η περιοδεία θα συνεχιστεί με αποκλειστικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.