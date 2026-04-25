Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 3ο Συνέδριο για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, που διεξάγεται την Τρίτη (28 Απριλίου) στο Ιδρυμα Ευγενίδου, ο σύμβουλος και αναλυτής γεωπολιτικού κινδύνου Ντόμινικ Ντόναλντ, μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», αποπειράται να περιγράψει την επόμενη ημέρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο ειδικός επί των γεωπολιτικών προβλέψεων αποτυπώνει τις επιπτώσεις στη ναυτιλία, τις ζημιές σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και σε εθνική ενώ δεν αποφεύγει να προβλέψει και το μέλλον που θα έχουν όσες δυνάμεις (ΗΠΑ, Ιράν, Ισραήλ, Χώρες του Κόλπου) εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε αυτή τη νέα σύρραξη.

Ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το χρονικό βάθος των επιπτώσεων από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο οικονομίας με βάση τις έως τώρα εξελίξεις;

Νομίζω ότι θα νιώθουμε τις γενικές οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου για τουλάχιστον έναν χρόνο. Ορισμένοι τομείς θα νιώσουν τις επιπτώσεις για πολύ περισσότερο. Η παραγωγή τσιπ θα πληγεί σκληρά, ενώ ο αμυντικός τομέας της Ουκρανίας είναι πιθανό να λάβει όλο το κεφάλαιο που χρειάζεται για περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη. Μια μεγάλη ανησυχία που έχω είναι η αποσύνδεση μεταξύ της εμπορικής ναυτιλίας και των διαπραγματευτών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής που προσπαθούν να τερματίσουν τον πόλεμο.

Σε κανένα σημείο αυτού του πολέμου η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει δείξει την παραμικρή κατανόηση του τι κάνει την εμπορική ναυτιλία να λειτουργεί. Είναι απολύτως ικανή να υπογράψει μια συμφωνία που «ξανανοίγει» το Ορμούζ και στη συνέχεια να αποχωρήσει – ενώ η εμπορική ναυτιλία εξετάζει τη συμφωνία, συνειδητοποιεί ότι καθιστά τη διέλευση από τα Στενά νομικά ή λειτουργικά αδύνατη και αρνείται να πλεύσει. Αφήνοντας το Ορμούζ ακόμα κλειστό. Εάν συμβεί αυτό – εάν υπάρχει σημαντικό κενό μεταξύ μιας συμφωνίας και ενός πραγματικού ανοίγματος του Ορμούζ – τότε οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές για πολύ περισσότερο από έναν χρόνο.

Σε περίπτωση που τερματιζόταν ο πόλεμος τη Δευτέρα και άνοιγαν τα Στενά του Ορμούζ, πόσο θα χρειαζόταν τόσο η παγκόσμια οικονομία όσο και η ελληνική για να επανέλθουν στην προ του πολέμου κατάσταση;

Δεν νομίζω ότι καμία οικονομία – εθνική ή παγκόσμια – πρόκειται να επιστρέψει σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτήν πριν από τον πόλεμο για τουλάχιστον έναν χρόνο. Υπάρχει πλέον υπερβολική στρέβλωση. Δεν είναι μόνο το αυξημένο κόστος μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων ή η διακοπή των συστημάτων just-in-time. Οι αποδόσεις των καλλιεργειών θα πληγούν από τις ελλείψεις λιπασμάτων, ενώ η παραγωγή τσιπ θα περιοριστεί από τις ελλείψεις ηλίου καθώς η ζήτηση που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη κορυφώνεται. Το πόσο σοβαρή θα είναι η ζημιά εξαρτάται (προφανώς!) από το πόσο θα διαρκέσει αυτό. Ετσι, εάν ο πόλεμος τελειώσει τη Δευτέρα, τότε ο κόσμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αυξημένο πληθωρισμό και τις κρίσιμες ελλείψεις σε ορισμένες περιοχές, για έναν χρόνο ή και περισσότερο. Η πραγματική ανησυχία είναι εάν το Ορμούζ παραμείνει ουσιαστικά κλειστό για έναν ακόμη μήνα περίπου. Τότε μπορεί να βλέπουμε μια παγκόσμια ύφεση.

Τι θα συμβουλεύατε την ελληνική ναυτιλία σε σχέση με τους διαφαινόμενους κινδύνους από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την επικινδυνότητα επί του πεδίου;

Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία ευδοκιμεί επειδή είναι ευέλικτη. Η ευελιξία είναι πολύτιμη στις επιχειρήσεις όταν η κατάσταση είναι ασταθής. Και η κατάσταση γύρω από τη ναυτιλία και το Ορμούζ θα παραμείνει ασταθής για μήνες. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι ο κλάδος θα βρει πολλές ευκαιρίες – γνωρίζει τη δουλειά του.

Η επίγνωση του πώς έχει αλλάξει ο κίνδυνος πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής της ευελιξίας. Το περιβάλλον για τη ναυτιλία γίνεται πιο επικίνδυνο εδώ και αρκετά χρόνια – νομικά (λόγω καθεστώτων κυρώσεων), πολιτικά (επειδή ορισμένα πλοία ή εμπορικά μπορεί να θεωρηθούν στόχοι) και φυσικά (τα εμπορικά πλοία αντιμετωπίζουν τώρα στρατιωτικά πυρομαχικά, όχι μόνο πειρατές). Υποψιάζομαι ότι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να σκεφτούν τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων. Πώς προστατεύουν τα πληρώματα, τα φορτία και τα πλοία; Πώς προστατεύονται από διακοπές ή απώλειες;

Ποια είναι η δική σας πρόβλεψη για την έκβαση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή;

Ενα χάος. Ουσιαστικά, ο πόλεμος πιθανότατα θα σταματήσει με μια «συμφωνία» που θα αφήσει το ιρανικό καθεστώς σε ισχυρότερη περιφερειακή θέση και θα αποδυναμώσει σημαντικά την αξιοπιστία των ΗΠΑ. Και η ευρύτερη περιοχή θα αναδιοργανωθεί. Αυτή θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να πούμε πώς θα εξελιχθεί λεπτομερώς – υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη. Ωστόσο, υποψιάζομαι ότι το Ισραήλ θα απομονωθεί.

Τα κράτη του Κόλπου θα επικεντρωθούν στην άμυνά τους και στη θωράκιση των οικονομιών τους από το κλείσιμο του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντάμπ. Αυτά θα είναι καλά νέα για τη Συρία, την Τουρκία, το Ιράκ και τον αμυντικό τομέα της Ουκρανίας. Ενας άλλος παράγοντας που πρέπει να έχουμε κατά νου: το ιρανικό καθεστώς είναι πιο ακραίο από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου, αλλά και πολύ πιο εύθραυστο. Οι πιθανότητες να καταρρεύσει βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα – με μπερδεμένες περιφερειακές συνέπειες – έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Εάν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν με μόνιμα διόδια, τι θα σηματοδοτήσει μια τέτοια εξέλιξη και πώς θα μπορούσαν τα κράτη να αναπροσαρμόσουν τον σχεδιασμό τους με στόχο τη μικρότερη δυνατή έκθεση στις επιπτώσεις;

Εάν υπάρχουν μόνιμα διόδια, τα Στενά μπορεί να μην ανοίξουν ξανά. Η πληρωμή διοδίων είναι πιθανώς παράνομη. Η πληρωμή διοδίων στους Φρουρούς της Επανάστασης – το σώμα που τα χρεώνει αυτή τη στιγμή – σίγουρα θα παραβίαζε τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ. Και η παραβίαση του νόμου θα ακυρώσει την ασφαλιστική κάλυψη.

Δεν είμαι σίγουρος ότι πολλοί ιδιοκτήτες θα στείλουν ένα πλοίο μέσω μιας επικίνδυνης πλωτής οδού χωρίς πληρωμή εάν πληγεί, ή θα διακινδυνεύσουν νομικές ενέργειες από την ΕΕ ή τις ΗΠΑ για την πληρωμή διοδίων. Ετσι, εάν τα διόδια πρόκειται να είναι μόνιμα και οι διελεύσεις πρόκειται να ξαναρχίσουν, θα πρέπει να επινοηθεί κάποιος μηχανισμός για να παρακαμφθούν αυτά τα νομικά εμπόδια.

Το Ιράν θα έχει δικαίωμα βέτο στις διελεύσεις μέσω του Ορμούζ μέχρι να πέσει το τρέχον καθεστώς. Ακόμα κι αν επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση, μπορεί να κλείσει το Στενό ανά πάσα στιγμή. Τα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να προστατεύσουν τις οικονομίες τους από το κλείσιμο. Και τα ναυτικά του κόσμου είναι πιθανό να πρέπει να περιπολούν το Ορμούζ για να διατηρήσουν την κυκλοφορία σε κίνηση.