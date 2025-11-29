Λίγα λεπτά αφού είχε ολοκληρωθεί ο αγώνας με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν ο ενενηκοστός στον ερυθρόλευκο πάγκο, ο Βάσκος τεχνικός και ο μάνατζερ του Ινιάκι Ιμπάνιες συναντήθηκαν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και επιβεβαιώθηκε η επιθυμία όλων να συνεχίσουν την συνεργασία τους.

Ο Μεντιλίμπαρ παίρνει ήδη αποφάσεις που αφορούν την επόμενη σεζόν και το επόμενο διάστημα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο, όπως πάντα στην καριέρα του, θα έχει μονοετή διάρκεια.

Έτσι, ο πρώτος τεχνικός που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο για ελληνική ομάδα σε συλλογικό επίπεδο ανδρών θα συνεχίσει να οδηγεί τον Ολυμπιακό.