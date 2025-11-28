Ήταν 21 Ιουλίου 2025 όταν ο κόσμος τού Ολυμπιακού ένιωσε ταυτόχρονα χαρά και ανακούφιση στο άκουσμα της είδησης ότι το ΣΕΦ παραχωρήθηκε για 49 χρόνια στην ΚΑΕ. Περίμεναν χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή. Αυτή έπρεπε να είναι η «Day 1» για να ξαναγίνει το ιστορικό κλειστό… στολίδι.

Τέσσερις μήνες μετά το ΣΕΦ πλημύρισε. Οι εργαζόμενοι άπλωσαν ξανά μουσαμάδες, προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Είναι αλήθεια πως ο καιρός περνά και δεν γίνεται το παραμικρό. Καμία εργασία. Καμία ανακοίνωση, κανένα πλάνο, καμία προοπτική.

Είναι θέμα χρόνου να γίνει η στραβή, να υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα τη μέρα αγώνα για την Ευρωλίγκα και να γίνουμε διεθνώς ρεζίλι. Τι θα πούμε τότε; Ότι φταίει ο… κακός μας ο καιρός; Ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανείς με τον Θεό.

Επειδή πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να αμφισβητήσουμε τα… αυτονόητα, έχει παραχωρηθεί όντως το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό; Αν ναι, πρέπει να εξηγήσει η ΚΑΕ το πλάνο της, ώστε να γνωρίζει όχι μόνο ο κόσμος τής ομάδας, αλλά όλοι οι φίλαθλοι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και ιδίως αυτών που αφορούν στο δομικό σκέλος.

Αν δεν έχει παραχωρηθεί, αν ακόμα -τέσσερις μήνες μετά- υπάρχουν εκκρεμότητες, πάλι η ΚΑΕ οφείλει να δείξει εκείνους που καθυστερούν, ώστε να γνωρίζουμε ποιος αδιαφορεί για το πλέον ιστορικό κλειστό γήπεδο της χώρας, για το στολίδι τού Φαλήρου.

Η άπνοια, η σιωπή, όταν σε κάθε βροχή το ΣΕΦ μετατρέπεται σε κολυμβητήριο, ενοχλεί. Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έκαναν λόγο για άνιση μεταχείριση, αναλύοντας και ποσά που κερδίζει ο Παναθηναϊκός από την παραχώρηση του ΟΑΚΑ και την εκμετάλλευσή του. Μήπως είναι ώρα να βγουν ανοιχτά και να εξηγήσουν τι ακριβώς έχει γίνει με το ΣΕΦ, αν είναι με τη… βούλα στα χέρια τους, ή αν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία; Αν όχι τώρα, πότε;

Όπως και να ‘χει αυτές οι εικόνες, με τους μουσαμάδες στο πλημμυρισμένο ΣΕΦ πληγώνουν. Κι ο κόσμος τού Ολυμπιακού πρέπει να γνωρίζει ποιος τον πληγώνει.