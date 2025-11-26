Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στην 13η αγωνιστική της EuroLeague, με την ομάδα του Βελιγραδίου να παίρνει τη νίκη χάρη σε ένα εξαιρετικό φινάλε από τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με +12 στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Βεζένκοβ έδειχνε ασταμάτητος, η άμυνα του Ολυμπιακού «κατέρρευσε» στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 10 κρίσιμους πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, ενώ οι Νουόρα και Οτζελέγιε πρόσφεραν σημαντική στήριξη στους γηπεδούχους.

Ο Ολυμπιακός είχε στη σύνθεσή του τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, με τον Βεζένκοβ να ξεχωρίζει με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, και τον Ντόρσεϊ να προσθέτει 16 πόντους. Παρά τις προσπάθειες τους, οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα, βλέποντας το ρεκόρ τους να πέφτει στο 8-5, μία νίκη πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα και τον Παναθηναϊκό (9-4). Η επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα γίνει στο ΣΕΦ με τη Φενέρμπαχτσε στις 4 Δεκεμβρίου.