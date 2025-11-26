Ισχυρή ήταν η παρουσία της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση της Κ19 με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αρκετοί ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων» βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη για να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των νεαρών παικτών.

Συγκεκριμένα, το παρών έδωσαν οι Κωνσταντής Τζολάκης, Τσικίνιο, Ντάνι Γκαρθία, Ζουλιάν Μπιανκόν, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, Πάνος Ρέτσος και Σταύρος Πνευμονίδης, στηρίζοντας την Κ19 από τις εξέδρες.

Παράλληλα, στο Ρέντη βρέθηκε και ο Μαρσέλο, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα δίπλα στον τεχνικό διευθυντή των Πειραιωτών, Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, και στον Δ’ αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά.