Η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (3/12, 13:30) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων», η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένο ροτέισον, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια -στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα- τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μάνσα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας, με τους Νασιμέντο, Σιπιόνι δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Έπειτα, Καμπελά και Γιαζίτζι θα είναι στα «φτερά» της επίθεσης, με τους Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, σε σχηματισμό 4-4-2.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»: Μπότης, Μπρούνο, Μάντσα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ελλάς Σύρου από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Ellas Syrou is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #ELSOLY #GreekCup pic.twitter.com/PA2hc4ims6 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 3, 2025