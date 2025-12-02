Δημοφιλή
- 1
Αλλάζουν τα μισθωτήρια από 1η Γενάρη: Τι να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
- 2
Ανατροπή στις κληρονομιές: Τέλος τα αδελφομοίρια, ένας παίρνει το σπίτι
- 3
Το γνώριζες; Η νέα ταυτότητα δεν είναι μόνο «ψηφιακή»
- 4
Ανατροπή στις νέες ταυτότητες: Το πεδίο που δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί
- 5
Παππούς και γιαγιά πέθαναν μαζί στο μπλακόνι μετά τον θάνατο του παιδιού τους - Σε σοκ ο εγγονός που τους βρήκ
- 6
Από την Black Friday στην… Travel Tuesday: Ταξίδια στην Ευρώπη κάτω από 60 ευρώ
- 7
Ελαιοκομικό Μητρώο: Ακόμη και αν δεν μαζεύετε ελιές φέτος, η δήλωση είναι υποχρεωτική
- 8
Διαθήκες: Τα 7 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες - Ανατροπή στα γηροκομεία
- 9
Προσοχή στη νέα ταυτότητα: Η παγίδα που μειώνει τη διάρκεια από 10 χρόνια σε 1
- 10
Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη
Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ για το ντέρμπι
Κλειστά χαρτιά από τον Ανδαλουσιανό τεχνικό για το ματς Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ
Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη
Σγμαντικές αλλαγές ετοιμάζει η FIFA ενόψει του επικείμενου Μουντιάλ, όπως το να μπορεί το VAR να παρεμβαίνει σε περιπτώσης αποβολής με δεύτερη κίτρινη αλλά και στα κόρνερ
«Πωλητήριο 100εκ. για τον Βαλβέρδε της Ρεάλ που έχει στο στόχαστρο της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει χαφ πρώτης γραμμής και προσθέτει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε στη λίστα της, όμως το κόστος και το κλίμα στη Ρεάλ κάνουν την υπόθεση περίπλοκη
«Υπουργέ πάρτε θέση»
Οι εργαζόμενοι στο ΣΕΦ, καλούν τον Υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση να βγει μπροστά και να αναλάβει τις ευθύνες της πολιτείας όσον αφορά το προσωπικό του σταδίου
Πολύ νωρίς αλλά πολύ μακριά
Η AEK κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-3 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την Κυριακή το βράδυ σταματώντας ένα πολύ κακό σερί που είχε στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς είχε ηττηθεί σε συνολικά εννέα: σε επτά με προπονητή τον Αλμέιδα και σε δύο με προπονητή τον Νίκολιτς. Το ντέρμπι μας υπενθυμίζει δύο ποδοσφαιρικά αξιώματα. Το […]