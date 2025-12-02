Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου την Τετάρτη (3/12, 13:30) εκτός έδρας, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» έφτασε στη Σύρο, όπου δεκάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν με ενθουσιασμό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.