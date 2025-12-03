Εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό στη Σύρο. Η τοπική Ελλάς υποδέχθηκε τους «ερυθρόλευκους» στην Ερμούπολη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τη δουλειά της. Οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη (2-5) και έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση, με ένα ακόμη παιχνίδι να απομένει στο πρόγραμμά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Γιουσούφ Γιαζίτζι με δύο γκολ και μία ασίστ.

Από ένα γκολ πρόσθεσαν Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί, ασίστ κατέγραψαν και οι Καμπελά, Νασιμέντο, Ροντινέι και Στρεφέτσα. Καλογερόπουλος με αυτογκόλ (51′) και Βερνάρδος (78′) πέτυχαν τα γκολ της μαχητικής ομάδας της Σύρου που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να σταθεί επάξια απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

Δύο δοκάρια στο ξεκίνημα, ανέλαβε δράση ο Γιαζίτζι

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, από νωρίς φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν προφανώς το αφεντικό του αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν καλό ρυθμό και πολλή όρεξη, με συνολικά καλή εικόνα παρά τις πολλές αλλαγές του Μεντιλίμπαρ στο αρχικό σχήμα. Στο πρώτο τέταρτο οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη τις δύο πρώτες μεγάλες φάσεις για να ανοίξουν το σκορ, με τους Καμπελά και Γιάρεμτσουκ να έχουν δοκάρια στο 6ο και το 15ο λεπτό αντίστοιχα, με δυνατά σουτ. Στο 19′ και η Σύρος είχε την πρώτη δική της φάση, όμως ο Μπότης έσωσε το τετ-α-τετ του Καλού.

Ακολούθησαν δύο ακόμη καλές φάσεις για τους Πειραιώτες με Κοστίνια και Γιαζίτζι, πριν τελικά έρθει και το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Αυτό έγινε στο 25ο λεπτό, όταν μετά από ωραία κομπίνα σε κόρνερ του Νασιμέντο και πάσα του Καμπελά, ο Γιαζίτζι πλάσαρε στην κίνηση εντός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και σε πόδι αμυντικού και κατέληξε στη γωνία του Γκίνη. Στα επόμενα λεπτά ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε εύκολα το αποτέλεσμα και στο 39′ ο Γιάρεμτσουκ είχε ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία, όμως ο Γκίνης τον νίκησε στο τετ-α-τετ.

Σοβαρός και αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός, στάθηκαν καλά οι Συριανοί

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις τελικές να είναι 7-1 για τον Ολυμπιακό και την κατοχή στο 61% για τους «ερυθρόλευκους», ενώ με την έναρξη του δεύτερου μέρους δεν άλλαξε απολύτως τίποτα ως προς την εικόνα του ματς. Η διαφορά στη δυναμικότητα των ομάδων ήταν μεγάλη και με τον Ολυμπιακό να είναι σοβαρός και αποτελεσματικός, δεν θα μπορούσε να έχει κανένα πρόβλημα.

Μόλις στο 49′ οι Πειραιώτες βρήκαν και το δεύτερο γκολ τους, με τον Γιαζίτζι να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και τον Ταρέμι να γράφει το 0-2 με κοντινή προβολή. Η Ελλάς Σύρου μείωσε γρήγορα με ένα αυτογκόλ του Καλογερόπουλου στο 51′ μετά από κόρνερ, όμως ένα ακόμη δεκάλεπτο αργότερα ο Ολυμπιακός πέτυχε και το τρίτο του γκολ. Στο 61′ μετά από πολύ ωραία επίθεση, ο Ταρέμι έδωσε στον Νασιμέντο, αυτός στον Γιαζίτζι και ο Τούρκος με τρομερό σουτ στο «Γ» έγραψε το 1-3.

Η Ελλάς Σύρου πάντως δεν τα παράτησε στο ματς, μείωσε ξανά στο 78′ με ένα ωραίο πλασέ του Βερνάρδου στην αντεπίθεση, όμως το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού έβαλε… οριστικά τα πράγματα στη θέση τους στο συγκεκριμένο ματς. Μετά από ευκαιρία του Νίνο, η μπάλα πήγε γρήγορα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα και ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-4 στο 83′. Το μόνο που άλλαξε ως το τελευταίο σφύριγμα ήταν το τελικό σκορ. Στο 90′ ο Στρεφέτσα γύρισε στον Ελ Κααμπί που εκτέλεσε από κοντά τον Γκίνη για το τελικό 2-5.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η απόδοση του Γιουσούφ Γιαζίτζι ήταν το «κλειδί» που χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να ξεκλειδώσει το αποτέλεσμα απέναντι στη μαχητική ομάδα της Σύρου. Δύο γκολ, μία ασίστ και πολύ καλό κουμάντο της ομάδας από τον Τούρκο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ακούγεται… παράδοξο, όμως το πρώτο γκολ της Σύρου μάλλον ξύπνησε για τα καλά τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μετά το 0-2 ετοιμάζονταν να ρίξουν ρυθμούς και να «σβήσουν» το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε ένα ματς που η δυναμικότητα και η ποιότητα των δύο ομάδων απέχουν πάρα πολύ, είναι άδικο να ξεχωρίσει κάποιος από τους ηττημένους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Σε ένα ματς χωρίς δύσκολες φάσεις και που η εξέλιξή τους ούτως ή άλλως βοήθησε τον διαιτητή, η διαιτησία πέρασε απαρατήρητη.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Βοηθοί: Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών), Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)

Τετάρτος: Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το ματς διεξήχθη χωρίς τη χρήση VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιαζίτζι (25′, 61′), Ταρέμι (49′), Γιάρεμτσουκ (85′), Ελ Κααμπί (90′) – αυτογκόλ Καλογερόπουλος (51′), Βερνάρδος (78′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46′ Χνάρης), Βερνάρδος, Νάτσος (7′ Γιάκος), Καλός (46′ Καλός), Ζαφείρης (66′ Γκέζος), Μπάμπης, Ντέιβιντ (62′ Νίνο)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (67′ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80′ Ροντινέι), Νασιμέντο (80′ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80′ Στρεφέτσα), Γιαζίτζι, Ταρέμι (58′ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η):

Ολυμπιακός – Ηρακλής (16-18/12)