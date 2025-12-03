Μετά το γκολ του Γιαζίτσι στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην Ελλάς Σύρου, ήταν σειρά του Ταρέμι να σκοράρει για τον Ολυμπιακό.

Στο 49′ ο Γιαζίτσι από τα δεξιά έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Ταρέμι κινήθηκε στην πλάτη του Σταματούλλα και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας «αέρα» δύο τερμάτων στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 51′, Η Ελλάς Σύρου μείωσε σε 2-1 από αυτογκόλ. Εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από το κεφάλι του Καλογερόπουλου.