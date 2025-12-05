Ο Νίκος Συρίγοs σχολιάζει για τα ΝΕΑ όσα έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αναφέρεται στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός που δεν προστατεύουν φιλάθλους και προϊόν, την κυβέρνηση και τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, που – όπως λέει – χαϊδεύει «συγκεκριμένους παράγοντες» και αποφάσεις που θυμίζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, την ώρα που λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα διεξαγόταν κανονικά αγώνας πόλο με κόσμο.

«Άνθρωποι που θέλουν να λέγονται ιδιοκτήτες ΚΑΕ και δε λαμβάνουν το παραμικρό μέτρο για την προστασία των φιλάθλων τους και του προϊόντος που πουλάνε πάρα πολύ ακριβά στον κόσμο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και είναι ξεκάθαρο, είναι ότι σε αυτή τη χώρα μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο καιρό, αλλά κανέναν για πάντα. Αν ο κ.Βρούτσης θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο και η κυβέρνηση φυσικά παίρνει τη σωστή απόφαση, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι λίγα χιλιόμετρα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γινόταν ένας αγώνας πόλο με κόσμο που διεξήχθη κανονικά, τότε ναι, όλα είναι καλά στην Ελλάδα και το χρονικό αυτό που παρακολουθούσαμε της προαναγγελθείσας ξεφτίλας δε συνέβη ποτέ. Ο Ολυμπιακός έγραψε μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του, χωρίς ούτε μία συγγνώμη, χωρίς κανείς να αναλάβει την ευθύνη», σημειώνει στο σχόλιό του.

Δείτε το σχετικό βίντεο