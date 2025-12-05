Ακόμη έναν τίτλο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup του βόλεϊ ανδρών.
Αυτή ήταν η 337η κούπα συνολικά για τους Πειραιώτες στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα και αναμένεται να προστεθούν πολλοί ακόμη μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η λίστα με τους 337 τίτλους του Ολυμπιακού
Ποδόσφαιρο: 83
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 65
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Γυναικών: 31
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12
Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού
Ποδόσφαιρο 83
(UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Ανδρών 72
(LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)
Βόλεϊ Ανδρών 65
(Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup: 8, Super Cup: 3)
Μπάσκετ 35
(Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Γυναικών 31
(Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
Βόλεϊ Γυναικών 22
(CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)
Μπάσκετ Γυναικών 15
(Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
Χάντμπολ 12
(Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)