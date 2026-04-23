Πράξη τρίτη μεταξύ του Παναθηναίκού και του ΖΑΟΝ Κηφισιάς.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα των βόρειων προαστίων στο «Κλειστό Γυμναστήριο Μετς» για τον τρίτο τελικό της Volley League γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 και θέλει να κάνει το τρίτο και καθοριστικό βήμα που θα του δώσει τον τίτλο.

Ώρα και κανάλι της αναμέτρησης

19:00 Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ Κηφισιάς ΕΡΤ2ΣΠΟΡ