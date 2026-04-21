Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των υγρών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών για τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

​Η εικόνα της αγοράς ανά προϊόν

​Σύμφωνα με τις μετρήσεις σε χιλιάδες πρατήρια της επικράτειας, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) διαμορφώθηκαν ως εξής:

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ.: Η μέση τιμή πανελλαδικά ανήλθε στα 2,025 €/λτ, με τις μετρήσεις να προέρχονται από 4.375 σημεία πώλησης.

​Βενζίνη Αμόλυβδη 100 οκτ.: Για τους καταναλωτές που επιλέγουν καύσιμο υψηλών οκτανίων, η τιμή άγγιξε τα 2,251 €/λτ.

Diesel Κίνησης: Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,946 €/λτ, παραμένοντας σε μικρή απόσταση από τη βενζίνη.

Υγραέριο Κίνησης (Autogas): Αποτελεί την πιο οικονομική λύση με μέση τιμή στα 1,334 €/λτ.

Diesel Θέρμανσης: Με την περίοδο διάθεσης να πλησιάζει στο τέλος της, η τιμή για κατ’ οίκον παράδοση ανήλθε στα 1,782 €/λτ.