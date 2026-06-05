Νέες δυνατότητες σημαντικών μειώσεων σε πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις προβλέπει ρύθμιση που αφορά φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξώδικης επίλυσης διαφορών.

Παράταση προβλέπεται έως το τέλος του 2026 για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών. Η ρύθμιση προβλέπει «κούρεμα» έως και 75% στα πρόστιμα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής που επιλέγει ο φορολογούμενος.

Συγκεκριμένα, για εξόφληση σε μία δόση προβλέπεται μείωση 75%, ενώ το ποσοστό μειώνεται κλιμακωτά όσο αυξάνονται οι δόσεις.

Ειδικότερα, προβλέπεται μείωση 65% για αποπληρωμή σε 2 έως 4 δόσεις, 55% για 5 έως 8 δόσεις, 50% για 9 έως 12 δόσεις, 45% για 13 έως 16 δόσεις, 40% για 17 έως 20 δόσεις και 35% για 21 έως 24 δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά υποθέσεις που βρίσκονται ήδη σε δικαστική εκκρεμότητα, δίνοντας τη δυνατότητα σε φορολογούμενους να κλείσουν οριστικά τις υποθέσεις τους με σημαντικά μειωμένο οικονομικό κόστος.