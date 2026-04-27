Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων μεταξύ των δύο θεσμών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας: «Πιστεύω ότι ήταν μία επίσκεψη με έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Είχαμε την ευκαιρία όχι απλά να επαναβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλιών σε μία ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης».

Η ελληνογαλλική συνεργασία και η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι «Ελλάδα και Γαλλία, όταν υπέγραφαν τη συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και αμυντικής συνεργασίας το 2021, ήταν ουσιαστικά μπροστά από τις εξελίξεις». Όπως πρόσθεσε, οι δύο χώρες πρώτες έθεσαν το ζήτημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη δυναμική που έχει αποκτήσει η σχετική συζήτηση.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «η επίσκεψη αυτή δεν αφορούσε μόνο την πολύπλευρη ελληνογαλλική συνεργασία σε πολλούς τομείς, πέραν της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και ένα κοινό όραμα που μοιραζόμαστε με τη Γαλλία για μία Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Η οικονομική πολιτική και η μείωση του χρέους

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Είμαστε εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο που μπορεί για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πάντα όμως μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας».

Υπογράμμισε ότι η ανάγκη για μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνική προτεραιότητα και όχι επιβολή από την Ευρώπη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των σύγχρονων οικονομιών. «Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος του χρόνου δεν θα έχουμε πια το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η συγκεκριμένη πολιτική δίνει ανάσες στις επόμενες γενιές, επιτρέποντας παράλληλα στη χώρα να δανείζεται με καλύτερους όρους και να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις έκτακτες ανάγκες.

Η ευρωπαϊκή προοπτική και οι νέες προκλήσεις

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από αυτή την πορεία, η οποία πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα». Υπενθύμισε, μάλιστα, τη ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι «ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί», σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά η χώρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα με διαφορετικούς όρους.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό, υπογράμμισε τη σημασία μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την άμυνα, την κλιματική κρίση, την κοινωνική συνοχή και την τεχνητή νοημοσύνη. «Η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να υποστηρίξει αυτές τις φιλοδοξίες», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σχετική διαπραγμάτευση θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο.

Η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι «η στρατηγική μας εταιρική σχέση αποδεικνύει πως η περίφημη ρήτρα συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λύση που τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, υιοθετούν και εφαρμόζουν, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Κύπρου».