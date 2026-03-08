Συνεχείς είναι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή που είχαν εγκλωβιστεί εκεί εξαιτίας του πολέμου, εδώ και οκτώ ημέρες.

Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι βρίσκονταν στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, επαναπατρίστηκαν στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (07/03/2026).

Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος τύπου C-130 της Πολεμική Αεροπορία, το οποίο απογειώθηκε από το Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε 12 π.μ. το βράδυ του Σαββάτου.

Δείτε φωτογραφίες 

(ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)

(ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)

(ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Η Κατερίνα Παναγοπούλου Face2Face με την Ρέα Πεϊμάνι: Ο εφιάλτης να ζεις στο Ιράν
Τελευταία Νέα