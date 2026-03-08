Συνεχείς είναι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή που είχαν εγκλωβιστεί εκεί εξαιτίας του πολέμου, εδώ και οκτώ ημέρες.

Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι βρίσκονταν στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, επαναπατρίστηκαν στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (07/03/2026).

Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος τύπου C-130 της Πολεμική Αεροπορία, το οποίο απογειώθηκε από το Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε 12 π.μ. το βράδυ του Σαββάτου.

