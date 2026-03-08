Με εντυπωσιακές επιδόσεις ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής (08/03) ο Ημιμαραθώνιος Αθηνών, που ξεκίνησε από το Σύνταγμα, με θριαμβευτές την Αναστασία Μαρινάκου και τον Παναγιώτη Μπιτάδο.

Οι μεγάλοι νικητές

Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου κατέκτησε την πρώτη θέση σε 1:14:27, πλησιάζοντας το περσινό ρεκόρ διαδρομής της (1:14:14) και σημειώνοντας την τρίτη νίκη της στον θεσμό, παρά την κόπωση από τον πρόσφατο ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης. Ακολούθησαν η Μελίσσα Αναστασάκη με ατομικό ρεκόρ 1:14:47 και η Σταματία Νούλα με 1:15:24.

Στην κατηγορία των ανδρών, ο κορυφαίος τριαθλητής Παναγιώτης Μπιτάδος τερμάτισε πρώτος, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 1:04:44, βελτιώνοντας το προηγούμενο 1:04:48 που κατείχε ο Ρουμάνος Ντράγκος Λούκα Ποπ από το 2025. Ο Μπιτάδος, που στοχεύει στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028, έδειξε εξαιρετική φόρμα, με δεύτερο τον Νίκο Σταμούλη σε 1:05:12 και τρίτο τον Γιώργο Σταμούλη με 1:05:28, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει και στον μαραθώνιο της Βαλένθια τον Δεκέμβριο.

Φωτογραφίες από τους 33.000 δρομείς