Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν πλατείες και δρόμους για να «επικοινωνήσουν» με τις 57 ψυχές που έχασαν την ζωή τους το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη και να ζητήσουν δικαιοσύνη. Οσοι βρέθηκαν στο Σύνταγμα και τους γύρω δρόμους, ωστόσο, εκτός από συγκίνηση και οργή, ένιωσαν και την ηχηρή απουσία της γυναίκας η οποία, μέχρι και πριν από λίγους μήνες, είχε σφραγίσει αυτό τον αγώνα. Η Μαρία Καρυστιανού δεν ανέβηκε στο βήμα και από την πρώτη στιγμή το Ιντερνετ «τρελάθηκε», με αναρρήσεις για «φίμωση», «αδικία» και «τσακωμούς».

Εχουν, λοιπόν, χωριστεί σε «στρατόπεδα» οι συγγενείς των θυμάτων ή παραμένουν ενωμένοι; Υπερτερούν οι διαφωνίες και αντιθέσεις έναντι του κοινού σκοπού; Και πόσο θα επηρεαστεί η δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου;

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», η Λίλιαν Μίτσκα, μητέρα της Ιφιγένειας, λέει: «Ολοι είμαστε γονείς, αδέλφια, συγγενείς. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον κανενός. Μπροστά σε αυτό που μας συμβαίνει, δεν μπορεί να σταθεί καμία κατηγορία. Κάθε χρόνο, αυτό που ζούμε στις 28 Φεβρουαρίου δεν είναι επέτειος, είναι μνημόσυνο και θα παραμείνει έτσι μέχρι να μπουν όλοι τους φυλακή. Τότε θα είναι επέτειος. Δεν ήμουν ποτέ στον σύλλογο, δεν ήμουν ποτέ πουθενά, αλλά για εμένα όλοι παραμένουμε γονείς και όλοι θα είμαστε πάντα μαζί. Εχουμε τον κοινό μας αγώνα, αλλά είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι».

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας, διαψεύδει επίσης τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για διαμάχες. «Δεν υπάρχει διχόνοια ανάμεσα στους συγγενείς. Διαφέρουμε στις απόψεις όσον αφορά τον τρόπο που πολεμάμε για δικαίωση, αλλά δεν γίνεται ούτως ή αλλιώς να συμφωνούμε σε όλα. Ο καθένας δίνει τον αγώνα του με τον τρόπο που ξέρει, με τους δικηγόρους του και με τις μεθόδους και τις στρατηγικές που νομίζει ότι είναι καλύτερο για τον άνθρωπο που έχασε».

Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας, θεωρεί ότι τα πράγματα είναι απλά, αλλά πρέπει να παρουσιάζονται και ορθά στην κοινωνία. «Ολοι οι συγγενείς αγωνιζόμαστε μαζί, αλλά κάποιος με κάποιον άλλον επικοινωνεί περισσότερο και με κάποιον άλλον λιγότερο. Δεν μπορούμε να έχουμε ταυτόσημες απόψεις και τοποθετήσεις. Βρεθήκαμε και γνωριστήκαμε από το πουθενά. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα γεγονός και όλοι μας έχουμε μόνο μία λέξη στο στόμα: δικαιοσύνη. Ποιος ο λόγος να δίνουμε λανθασμένη εικόνα στην κοινωνία; Κάποιοι νομίζουν ότι εμείς τρωγόμαστε, ωστόσο δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά όλοι είμαστε μία μεγάλη αγκαλιά».

Τι έγινε με τη Μ. Καρυστιανού;

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο site των «ΝΕΩΝ» tanea.gr και τον Νίκο Συρίγο την περασμένη Κυριακή, ήταν μεν αιχμηρή, αλλά ταυτόχρονα θέλησε να «ξορκίσει» τα περί διχασμού. «Η οργάνωση της φετινής εκδήλωσης δεν μου επέτρεψε να ανέβω στο βήμα, καθώς με έκπληξή μου η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με εκτενή συμμετοχή των Εργατικών Κέντρων» είπε και συνέχισε: «Θεμιτός κάθε αγώνας. Λυπάμαι μόνο βαθιά που αυτή την ιερή μέρα κακόβουλες ψυχές δεν δείχνουν στοιχειώδη σεβασμό, παρά μόνο καλλιεργούν τη διάσπαση και τον διχασμό, δεν θα τα καταφέρουν όμως».

Υπενθυμίζεται πως μία μέρα μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, έκανε ανάρτηση στο προφίλ του συλλόγου στα κοινωνικά μέσα, την οποία διέγραψε ο σύλλογος. Σε ανακοίνωσή του, την Τετάρτη, σημειώνει πως «η αφαίρεση (…) αποτελεί απόφαση του τρέχοντος ΔΣ», καθώς «οποιαδήποτε ενέργεια διαχείρισης ή παρέμβασης που δεν τελεί υπό την έγκριση της νόμιμης διοίκησης αφαιρείται άμεσα για τη διασφάλιση της θεσμικής τάξης και της ενιαίας έκφρασης του συλλόγου».

Η κ. Μίτσκα, αναφερόμενη στην ομιλία της κ. Καρυστιανού, μας είπε πως δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί γιατί «δεν ήταν μπροστά». Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως είναι σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει ότι «είτε κάνει κόμμα είτε όχι, παραμένει η μαμά της Μάρθης». Σχολιάζοντας τις κινήσεις για «κόμμα Καρυστιανού», ο κ. Παπαγγελής εκτιμά πως πρόκειται για «κίνηση από απογοήτευση», θεωρώντας πως «το κάνει για να δικαιωθεί η κόρη της και μαζί όλα τα θύματα των Τεμπών». Αν και παραδέχεται πως «κάποιοι μέσα στον σύλλογο δεν το βλέπουν έτσι», προσθέτει: «Δεν νομίζω πως μπορούσε άλλος να κάνει αυτά που έκανε η κ. Καρυστιανού, διότι έχει χάρισμα. Αλλά έτσι κι αλλιώς, πριν από κάθε μεγάλη κίνηση που έκανε, πάντα υπήρχε μια γκρίνια».

Αναφορικά με το περιστατικό με την ομιλία της, ο ίδιος εξήγησε πώς διαδραματίστηκαν τα πράγματα. «Η κ. Καρυστιανού δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών, καθώς στο ΔΣ είχαν πει ότι διαχώρισε τη θέση της και δεν είναι στον σύλλογο. Της είπα όμως ότι τελειώνοντας τη δική μου ομιλία θα την καλέσω στο βήμα, να ανέβει να μιλήσει. Πράγματι, τελειώνοντας την ομιλία μου, γύρισα το κεφάλι μου εκεί που την είχα αφήσει για να της πω να ανέβει και είχε φύγει».

Ο κ. Χούπας πιστεύει ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. «Πρώτον, δεν της απαγόρευσε κανένας να μιλήσει – απλά δεν ήταν στη λίστα. Δεύτερον, έπρεπε να περιμένει. Της είπε ο Παπαγγελής ότι θα της δώσει χρόνο, αλλά έφυγε. Δεν φρονώ ότι της το αρνήθηκε κανένας». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι: «Την παρότρυνα να μιλήσει το Σάββατο, ωστόσο από δική της επιλογή δεν το έκανε. Ολοι το ίδιο πράγμα θέλουμε, τη δικαίωση των παιδιών μας, οι προσωπικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ συγγενών δεν αφορούν κανέναν εκτός από τους ίδιους. Ο στόχος όλων μας είναι να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία».

Ολοι και όλες μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.