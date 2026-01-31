Η πενταμελής επιστημονική ομάδα του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) ολοκλήρωσε την έρευνα για τον σκύλο πίτμπουλ που εμπλέκεται στο θάνατο 2χρονου αγοριού στη Ζάκυνθο.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την πενταμελή επιστημονική ομάδα του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), η αρμόδια επιτροπή του νησιού αποφάσισε ομόφωνα για το μέλλον του ζώου. Σύμφωνα με την απόφαση, το πίτμπουλ μεταφέρθηκε και φιλοξενείται πλέον στις εγκαταστάσεις της Στέγης Ζώων «Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης» στο Κορωπί. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο πόρισμα των ειδικών, με την τοπική επιτροπή να κρίνει, ότι πρόκειται για την πιο ενδεδειγμένη λύση στη διαχείριση του ζώου μετά το τραγικό περιστατικό.

Ο εκπαιδευτής και αντιπρόεδρος του σωματείου, Πέτρος Εμμανουήλ Μητσάκος, μίλησε για το θέμα στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην ανάληψη της φροντίδας του σκύλου και στην ευθύνη που επωμίζεται η οργάνωση. «Είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι για την ευθύνη που αναλαμβάνουμε και θα φροντίσουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δόθηκε για τη διαχείριση του σκύλου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσάκος.