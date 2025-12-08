Η Ζάκυνθος παραμένει συγκλονισμένη μετά την τραγωδία στον Άγιο Λέοντα, όπου πίτμπουλ που φιλοξενούσε οικογένεια επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο Λίο. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επιζήσει.

Το ζώο, που είχε εντοπιστεί πριν λίγες ημέρες αδέσποτο και σε κακή κατάσταση, κρατείται σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή. Πενταμελής επιτροπή θα αποφασίσει αν θα παραμείνει υπό προστασία ή θα θανατωθεί. Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν πρόστιμα για ελλείψεις στα έγγραφα και τη σήμανση του σκύλου.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες για τις συνθήκες της επίθεσης και το γεγονός ότι η οικογένεια φρόντιζε συστηματικά αδέσποτα ζώα. Ο πατέρας περιέγραψε με σπαρακτικά λόγια τις δραματικές στιγμές, λέγοντας ότι είδε το παιδί του να ξεψυχά στην αγκαλιά του.

«Εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» τονίζει ο πατέρας. Το πίτμπουλ, που ήταν δεμένο στην αυλή του σπιτιού, είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο και σε κακή κατάσταση. Ο πατέρας το είχε περιθάλψει, όπως είχε κάνει και με άλλα αδέσποτα. Όπως καταγγέλλει, στην περιοχή συχνά κυνηγοί εγκαταλείπουν σκυλιά, τα οποία στη συνέχεια περιθάλπουν κάτοικοι. «Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου».

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των γιατρών και των διασωστών του ΕΚΑΒ, που ανέφεραν ότι το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση και δεν μπόρεσε να επανέλθει. «Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση, ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτμπουλ. Ήταν άσφυγμο, ήρθε σε κατάσταση έγινε αμέσως αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ που λέμε. Στο λαιμό φοβερά δαγκώματα μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο», περιέγραψε γιατρός του νοσοκομείου Ζακύνθου.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό και να αποφασιστεί η τύχη του ζώου.

