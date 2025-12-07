Ένα δίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, όταν δέχτηκε επίθεση από πίτμπουλ ενώ επέστρεφε στο σπίτι με τον πατέρα του και τη Βρετανίδα μητέρα του μετά από ψώνια.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και να μπήκε στο δωμάτιο όπου ο σκύλος ήταν αλυσοδεμένος. Το πίμπουλ κατάφερε να επιτεθεί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Το μικρό αγοράκι υπέστη θανάσιμα τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα.

Οι γονείς συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ερευνητική πηγή ανέφερε στη The Sun ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, σημειώνοντας πως το παιδί βρισκόταν στην αυλή όταν δέχτηκε την επίθεση και πως ο σκύλος όρμησε μόλις το αγόρι τον πλησίασε.

Οι αρχές ενημερώθηκαν ότι το ζώο ήταν αδέσποτο και είχε εντοπιστεί κοντά στην κατοικία της οικογένειας δύο μήνες πριν. Η οικογένεια το είχε πάρει στο σπίτι για φροντίδα μέχρι να βρεθεί ανάδοχος.

Η Daily Mail έχει ζητήσει σχόλιο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός άνδρα από το Τενεσί και της τρίμηνης εγγονής του, που κατασπαράχθηκαν από άγιρα σκυλιά μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Ο 50χρονος Τζέιμς Αλεξάντερ Σμιθ και το βρέφος βρέθηκαν νεκροί όταν έφθασε η αστυνομία, με ορισμένα από τα σκυλιά να συνεχίζουν να επιτίθενται στο μωρό. Τα ζώα θανατώθηκαν επί τόπου ενώ τα υπόλοιπα τέθηκαν υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας Ελέγχου Ζώων Tullahoma.

Πηγή:Daily Mail