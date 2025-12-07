Η κοινωνία της Ζακύνθου είναι συγκλονισμένη από την τραγική είδηση ότι ένα δίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση από πίτμπουλ.

O Δήμος Ζακύνθου, κατόπιν εντολής εισαγγελέα, χθες το βράδυ πήρε το σκυλί και θα το οδηγήσει σε καταφύγιο. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή θα κληθεί να αποφασίσει αν το πίτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία.

«Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του», είπε ο κ. Στασινόπουλος.

Κατά τον δήμαρχο η οικογένεια μάζευε διάφορα σκυλάκια από τον δρόμο και τα προστάτευε. «Δυστυχώς από αυτό που αγαπάγανε χάσανε το παιδί τους» τόνισε.

Όπως αποκαλύπτει ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στο νησί, όταν το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο ήταν σχεδόν νεκρό με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή. «Στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά και πολλά άλλα ζώα. Κάποια από αυτά είναι περιφραγμένα, κάποια είναι δεμένα με αλυσίδες» λέει.

Μιλώντας για την οικογένεια του άτυχου παιδιού ανέφερε ότι είναι γνωστή για τα φιλοζωικά της αισθήματα. «Εκτός από τα περιφραγμένα σκυλιά, υπήρχαν ελεύθερα άλλα σκυλιά και γάτες καθώς και πάπιες και γουρούνια», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του πiτμπουλ»

Κατά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, σε μια στιγμής απροσεξίας, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και διανύοντας μια απόσταση 80 περίπου μέτρων κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου ήταν δεμένο το σκυλί, το οποίο επιτέθηκε και γράπωσε από το λαιμό το άτυχο παιδάκι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα με τους μάρτυρες να λένε ότι το είχε κατασπαράξει.

«Δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του πίτμπουλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ.