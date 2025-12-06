Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου με την είδηση του θανάτου ενός παιδιού, μόλις δύο ετών από επίθεση σκύλου, στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε με τους γονείς του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πι, το οποίο, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τη wikipedia, πίτμπουλ είναι η κοινή ονομασία για έναν συγκεκριμένο τύπο σκύλων. Τυπικές φυλές στη Βόρεια Αμερική συχνά θεωρούνται τύπου πίτμπουλ , συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού πίτμπουλ Τεριέ, του Αμερικανικού Σταφορντσάιρ Τεριέ, του Αμερικανικού Μπούλι και του Σταφορντσάιρ Μπουλ Τεριέ. Το Αμερικανικό Μπουλντόγκ και το Μπουλ Τεριέ συμπεριλαμβάνονται επίσης μερικές φορές.

Πολλά από αυτά τα σκυλιά εκτράφηκαν ως σκυλιά μαχητές από διασταυρώσεις με σκύλους τύπου Μπουλντόγκ και Τεριέ. Αφού πλέον τα αιματηρά σπορ απαγορεύτηκαν, αυτά τα σκυλιά χρησιμοποιήθηκαν ως κυνηγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πιάνουν ημι-άγρια βοοειδή και γουρούνια, να κυνηγούν και να κατευθύνουν κοπάδια ζώων, αλλά και ως οικογενειακοί σύντροφοι. Αν και μερικοί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να τα εκτρέφουν και να τα χρησιμοποιούν για παράνομες κυνομαχίες. Η πρακτική αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αλλά είναι παράνομη σε πολλές χώρες.

Επιθέσεις

Τα πίτμπουλ απαιτούν εκτεταμένη και σωστή εκπαίδευση για την πρόληψη των επιθετικών ξεσπασμάτων. Πολλές χώρες έχουν επίσης απαγορέψει αυτήν την εξαιρετικά επιθετική ράτσα σκύλου.

Κατά τη wikipedia, μία μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1991, βρήκε ότι το 94% των επιθέσεων σε παιδιά από πίτμπουλ ήταν απρόκλητες. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των άλλων φυλών, το οποίο είναι κατά μέσο όρο 43%. Σκυλιά τύπου πίτμπουλ επιτίθενται τις περισσότερες φορές και σκοτώνουν μικρότερα κατοικίδια χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, είναι επίσης ένας από τους λόγους που τα πίτμπουλ έχουν απαγορευτεί σε πολλές χώρες.